Bagnacavallo. Festa di San Michele, cinque giorni di spettacoli e iniziative per bambini e famiglie

Anche i più piccoli saranno protagonisti della Festa di San Michele, in programma a Bagnacavallo da venerdì 25 a martedì 29 settembre, con spettacoli, magia, teatro, giochi e appuntamenti pensati per bambini e famiglie.

Uno dei luoghi di riferimento sarà come sempre il Giardino dei Semplici, che durante la festa ospiterà diversi spettacoli di arte di strada. Si comincia venerdì 25 settembre alle 17 con “Nonno da cortile”: Florindo Ceccaroli interpreta un nonno buffo, genuino e ironico, inesauribile narratore di storie fantastiche vissute in prima persona.

Sabato 26 settembre, sempre alle 17 al Giardino dei Semplici, sarà la volta del “Leo Magic Show” del Teatro Lunatico, uno spettacolo comico costruito attorno a un vasto repertorio di magia e pensato per sorprendere il pubblico di ogni età.

Nella stessa giornata tornerà anche uno degli appuntamenti tradizionali della festa: dalle 14.30 in piazza della Libertà “Di mano in mano”, il mercatino del riuso per bambini e ragazzi, dove trovare e scambiare libri, fumetti, giocattoli e molto altro. L’iniziativa è curata dalla Pro Loco di Bagnacavallo.

Domenica 27 settembre alle 11, presso l’ex convento di San Francesco, nell’ambito del Garage Sale si terrà “Un’avventura nella tribù. Tra tende, natura, storie e fantasia”, letture avventurose e laboratorio a tema con Elena e Francesca dell’associazione Tralenuvole, in collaborazione con la Biblioteca comunale Taroni. Prenotazione obbligatoria: biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it.

Alle 18 il Teatro Goldoni ospiterà invece “Valentina vuole”, spettacolo per bambini e adulti proposto da Accademia Perduta/Romagna Teatri – Progetto g.g. Una favola che parla di paura e coraggio, della capacità di ascoltare e guardare davvero negli occhi e, soprattutto, di libertà.

Martedì 29 settembre alle 17 il Giardino dei Semplici accoglierà infine “Le vie del tesoro”, spettacolo interattivo nel quale sarà il pubblico a scegliere di volta in volta la strada da seguire, tra boschi, montagne, fiumi e città, con trampoli, giocolerie, pupazzi e una sorpresa finale.

A chiudere la Festa di San Michele, martedì 29 alle 21.15 in piazza della Libertà, sarà poi “Cartoonia”, il concerto dell’orchestra della scuola comunale di musica gestita dall’associazione Doremi, dedicato alle più celebri canzoni dei cartoni animati.

Il programma completo della Festa di San Michele è disponibile su www.festasanmichele.it.

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