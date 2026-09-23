Cattivi odori a Lugo, nuova interrogazione di Fratelli d’Italia: “Il problema persiste, servono risposte”

In merito all’interrogazione, il consigliere comunale Gian Marco Grandi dichiara: “nel settembre del 2025 l’Amministrazione ci rispondeva evidenziando un percorso di verifiche e interlocuzioni con un’azienda specifica. A poco più di dodici mesi di distanza, constatando che le segnalazioni dei cittadini continuano a registrarsi con regolarità e che i disagi persistono, riteniamo doveroso affrontare nuovamente l’argomento per ottenere risposte. Per questo motivo chiediamo direttamente alla Sindaca e alla Giunta quali siano le cause ufficiali di questi odori particolarmente sgradevoli che si registrano in varie zone del territorio comunale, compreso il centro, quali interventi di mitigazione siano stati realizzati e con quali esiti sulla riduzione delle emissioni odorigene, quali ulteriori azioni di monitoraggio e controllo siano state promosse dall’Amministrazione comunale negli ultimi 12 mesi e quali ulteriori provvedimenti e misure si intendano adottare a tutela della salute pubblica e dell’ambiente”.