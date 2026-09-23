Controlli antidroga davanti alle scuole di Faenza: trovati con hashish due studenti minorenni
Due studenti minorenni sono stati trovati in possesso di hashish durante un’operazione di controllo effettuata nella mattinata di mercoledì 23 settembre dalla Polizia di Faenza, in collaborazione con la Polizia locale della Romagna Faentina. Per entrambi è scattata una sanzione amministrativa.
L’attività rientra nel programma di controlli finalizzato a garantire la sicurezza degli studenti all’esterno degli edifici scolastici e a prevenire fenomeni di illegalità e violenza, con particolare attenzione al consumo e alla diffusione di sostanze stupefacenti tra i più giovani.
Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno individuato due studenti, entrambi minorenni, in possesso di modiche quantità di hashish. I ragazzi sono stati quindi sanzionati amministrativamente ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/90, che disciplina le conseguenze amministrative legate alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.
L’intervento si inserisce in una più ampia attività di prevenzione condotta dal Commissariato di Faenza, che punta ad assicurare una presenza visibile delle forze dell’ordine nei principali luoghi di aggregazione studentesca e a sensibilizzare i giovani sui rischi connessi al consumo di droghe.
I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire una presenza costante delle forze dell’ordine nelle aree frequentate dagli studenti, affiancando all’attività di contrasto un’azione di prevenzione e di educazione alla legalità.