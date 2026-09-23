Da Bach a Rossini, Bellini e Verdi: al via la sesta edizione di Rossini Open a Lugo

Prende il via venerdì 25 settembre la sesta edizione di Rossini Open, la rassegna che porta la musica fuori dal teatro e negli spazi della città di Lugo. Ad aprire il cartellone, alle 20.30 all’Oratorio di Sant’Onofrio, saranno il flautista Fulvio Fiorio e l’arpista Davide Burani con Galanterie per flauto e arpa, concerto dedicato al repertorio delle fantasie e delle variazioni d’opera.

L’appuntamento sostituisce il previsto concerto Festmusik: Morgana Rudan, giovane arpista già protagonista di diversi festival, non potrà infatti essere presente a Lugo a causa di un impegno professionale sopraggiunto.

Il concerto inaugurale porterà il pubblico nel cuore di una pratica musicale particolarmente diffusa nell’Ottocento, quando le arie d’opera più conosciute venivano rielaborate attraverso fantasie, parafrasi e temi con variazioni, facendo così uscire il melodramma dai teatri per trasferirlo nella dimensione della musica da camera e da salotto. Flauto e arpa erano tra gli abbinamenti privilegiati per questo repertorio, grazie alla trasparenza dell’impasto timbrico e alle possibilità offerte dalla scrittura virtuosistica.

Ad aprire il programma sarà una sonata di Johann Sebastian Bach, punto di partenza del dialogo fra strumento melodico e armonico che accompagnerà l’intero concerto. Seguirà Gioachino Rossini, con le variazioni su “Di tanti palpiti” dal Tancredi, quindi Saverio Mercadante, flautista di formazione prima di diventare operista, con le variazioni per flauto solo su “Là ci darem la mano” dal Don Giovanni di Mozart.

Spazio poi a Giovanni Caramiello, fondatore della scuola arpistica napoletana, con la fantasia per arpa sola sulla “Casta Diva” di Bellini, e a Emanuele Krakamp, con una fantasia su La traviata di Verdi proposta nella trascrizione per arpa. Completerà il programma la Sonatina op. 27 n. 2 di François-Joseph Naderman, arpista, editore e didatta parigino: sarà l’unica composizione della serata concepita fin dall’origine per flauto e arpa.

Fulvio Fiorio si è diplomato al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro con Massimo Mercelli, perfezionandosi successivamente all’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola e alla Musikhochschule di Lugano. Collabora come primo flauto con orchestre italiane ed europee ed è docente di flauto nei Conservatori di Pesaro e Reggio Emilia.

Davide Burani, diplomato in arpa al Conservatorio “A. Boito” di Parma, affianca all’attività solistica e cameristica le collaborazioni orchestrali. Dal 2014 fa parte dell’Italian Chamber Opera Ensemble e accompagna il baritono Leo Nucci nelle tournée internazionali. Insegna arpa al Conservatorio “Peri – Merulo” di Reggio Emilia.

Dopo l’apertura all’Oratorio di Sant’Onofrio, Rossini Open tornerà lunedì 28 settembre alle 20.30 nella Chiesa del Suffragio con il concerto lirico Adieux à la vie, dedicato alle musiche di Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti e Giacomo Puccini.

I biglietti, al prezzo di 12 euro, sono disponibili online su Vivaticket e nei relativi punti vendita. Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistarli direttamente nei luoghi dei concerti a partire da un’ora prima dell’inizio.