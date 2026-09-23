Faenza, l’isola interrata divide ancora: arriva l’inaugurazione, Confcommercio Ascom: “Non ci saremo”

Arriva al momento dell’inaugurazione un progetto che a Faenza ha fatto discutere a lungo. Venerdì 25 settembre sarà presentata la nuova isola ecologica interrata di piazza delle Erbe, realizzata dal Gruppo Hera in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ma al taglio del nastro non ci sarà Confcommercio Ascom Faenza, che ha deciso di non partecipare alla cerimonia. L’associazione conferma così la contrarietà espressa fin dall’inizio sulla scelta della collocazione e sull’impatto dell’intervento, soprattutto per le attività economiche della piazza.

La cerimonia è in programma alle 12 e vedrà la presenza del sindaco Massimo Isola, degli assessori Denise Camorani e Luca Ortolani e dei rappresentanti del Gruppo Hera.

La nuova isola ecologica, che secondo le informazioni più recenti dovrebbe entrare a regime entro la fine di settembre, concentra nel sottosuolo il sistema di raccolta differenziata. Il progetto aveva già acceso il confronto tra Amministrazione e commercianti: Ascom aveva contestato in particolare la scelta del lato della piazza considerato più vicino a bar, ristoranti e attività alimentari, la prossimità alle piazzole del mercato e la perdita di posti auto.

La decisione di non partecipare alla cerimonia viene motivata – in una nota – da Confcommercio Ascom Faenza con una posizione di contrarietà che l’associazione definisce mantenuta fin dall’inizio del progetto e con l’insoddisfazione per il risultato finale, sia sul piano estetico sia per la collocazione.

Secondo Ascom, l’isola è stata realizzata nel lato della piazza dove si concentra il maggior numero di bar, ristoranti e attività alimentari. L’associazione sostiene che le operazioni di svuotamento e gli eventuali odori possano creare disagi alla clientela e alle attività. Un altro elemento di criticità indicato riguarda la vicinanza con le piazzole degli ambulanti del mercato cittadino, mentre sul fronte della viabilità Ascom contesta l’impatto della collocazione centrale dell’isola e la conseguente riduzione dei posti auto.

Sono gli stessi temi sui quali l’associazione aveva già preso posizione durante le fasi precedenti del progetto. Nel 2025, infatti, Ascom aveva chiesto di valutare una collocazione alternativa, indicando anche l’area di carico e scarico davanti alla Biblioteca comunale come possibile soluzione.