Fp Cgil Romagna: al via il percorso di preparazione al corso OSS

Immagine di repertorio.

Cinque appuntamenti online per aiutare gli aspiranti operatori sociosanitari ad affrontare le prove del concorso per assunzioni a tempo indeterminato. È l’iniziativa promossa dalla Fp Cgil Romagna, che dal 6 al 20 ottobre propone un ciclo di lezioni tenute da docenti esperti, dedicate alle principali materie previste dalla selezione. Il percorso, rivolto a chi ha presentato domanda entro la scadenza del 10 settembre, offrirà approfondimenti teorici e indicazioni pratiche per affrontare le diverse prove concorsuali. Le iscrizioni si effettuano presso le sedi territoriali della Fp Cgil, alle quali è possibile rivolgersi anche telefonicamente per ulteriori informazioni.

Per il territorio ravennate occorre telefonare al 3473433066, per quello riminese al 3459436681, e per Forlì-Cesena al 3387525151 o al 3492398335.

“La formazione e la preparazione rappresentano strumenti fondamentali per affrontare un concorso pubblico – sottolinea Fp Cgil Romagna – e come organizzazione sindacale vogliamo essere al fianco di chi aspira a entrare nel Servizio sanitario pubblico, offrendo un supporto concreto in un momento importante per il proprio percorso professionale”. Il concorso rappresenta, inoltre, una prima risposta alla cronica carenza di personale che da anni interessa il Servizio sanitario nazionale ed in particolare l’Ausl Romagna in tutti gli ambiti territoriali.

La carenza di operatori e professionisti continua, infatti, a rappresentare una delle principali criticità del sistema: turni difficili da coprire, aumento dei carichi di lavoro e difficoltà nel garantire pienamente i servizi sono conseguenze che ricadono quotidianamente sulle lavoratrici e sui lavoratori e, più in generale, sulla qualità dell’assistenza offerta ai cittadini.

Per Fp Cgil Romagna, assumere nuovo personale significa investire concretamente nella sanità pubblica, garantire servizi più efficienti e sostenibili e, allo stesso tempo, restituire condizioni di lavoro dignitose a chi quotidianamente opera all’interno del sistema sanitario.

“Avere indetto il concorso Oss è importante, ma rappresenta solo un punto di partenza – prosegue Fp Cgil Romagna – Serve concretizzare le assunzioni al più presto e rivedere il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per mettere a terra un progetto concreto di rafforzamento di tutte le professionalità (sanitari, sociosanitari, tecnici e amministrativi): occorre investire sul personale, programmare nuove assunzioni e affrontare in maniera strutturale le carenze degli organici. La tenuta del Servizio sanitario pubblico passa necessariamente dalla valorizzazione di chi ci lavora e dalla capacità di garantire nuove opportunità occupazionali”.

Con il percorso di approfondimento predisposto, Fp Cgil Romagna conferma quindi il proprio impegno a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori e per la tutela del Servizio sanitario pubblico, mettendo a disposizione delle candidate e dei candidati competenze e strumenti utili ad affrontare al meglio questa importante opportunità professionale.