Giovani talenti, il Cnel indica l’Emilia-Romagna come modello per attrarre e far tornare gli expat

Sono 441 mila giovani tra i 18 e i 34 anni persi dall’Italia in poco più di un decennio. È uno dei numeri che emergono dal nuovo rapporto del Cnel dedicato ai giovani expat e al loro possibile rientro. Ma nello stesso rapporto c’è anche un caso italiano indicato come esperienza pionieristica nelle politiche per attrarre e trattenere competenze: quello dell’Emilia-Romagna, con la strategia regionale e il programma it-ER (International Talents Emilia-Romagna) di Art-ER.

Il rapporto “Giovani expat: Come farli tornare”, realizzato anche sulla base di un’indagine condotta su 2.500 giovani italiani tra i 18 e i 34 anni residenti all’estero, mette in luce le dimensioni della mobilità delle nuove generazioni e analizza le condizioni che potrebbero favorirne il rientro. Tra le esperienze territoriali esaminate, il Cnel indica quella emiliano-romagnola come una best practice, sottolineandone il carattere pionieristico e l’ampiezza dell’impianto normativo.

Il quadro fotografato dal rapporto è quello di una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l’Italia ha perso, al netto dei rientri, 441 mila giovani tra i 18 e i 34 anni. Nel solo 2024 il saldo negativo ha superato le 61 mila unità, raggiungendo un nuovo record.

A lasciare il Paese è inoltre una generazione con un livello di istruzione particolarmente elevato. Il 93% dei giovani intervistati dal Cnel è laureato: il 45% possiede una laurea magistrale, il 22% un master, il 14% una laurea triennale e il 12% un dottorato. Per il 58% la partenza è avvenuta subito dopo gli studi, senza avere mai lavorato in Italia. La maggioranza degli intervistati vive oggi in Europa: il 60% nell’Unione europea e il 27% in Paesi europei extra Ue, mentre l’8,5% risiede in Nord America.

Perché il Cnel guarda all’Emilia-Romagna

È all’interno di questo scenario che il rapporto dedica attenzione alla strategia adottata dall’Emilia-Romagna. Il Cnel sottolinea che “il caso dell’Emilia-Romagna si distingue per il carattere pionieristico e per l’ampiezza dell’impianto normativo emiliano-romagnolo”.

La Regione è stata infatti la prima in Italia a dotarsi di una legge specifica sull’attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione. Nel maggio 2024 sono stati approvati la legge regionale per l’Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna e il Manifesto per l’attrazione dei Talenti. A questa cornice normativa si affianca it-ER – International Talents in Emilia-Romagna, il programma operativo avviato da Art-ER nel 2019.

L’idea alla base della strategia non è concentrarsi esclusivamente sugli emiliano-romagnoli che hanno lasciato il territorio. Il programma si rivolge anche ai giovani talenti provenienti da altre regioni italiane e a ricercatori e professionisti stranieri interessati a trasferirsi in Emilia-Romagna.

Il programma mette insieme istituzioni, università e sistema della formazione e utilizza un approccio basato sull’analisi dei dati relativi ai flussi migratori. Attraverso un portale unico vengono raccolte e rese accessibili informazioni e servizi rivolti a chi vuole arrivare, tornare o costruire il proprio percorso professionale in regione.

È proprio questo uno degli elementi che il Cnel evidenzia nel modello emiliano-romagnolo: la strategia non si limita agli incentivi economici e fiscali, ma punta su un insieme più ampio di condizioni che possono incidere sulla scelta di vivere e lavorare in un determinato territorio.

Nel modello regionale rientrano quindi la qualità del lavoro, il welfare, i servizi per le famiglie, la formazione e la valorizzazione del merito, con l’obiettivo di rendere l’Emilia-Romagna attrattiva non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche per la qualità complessiva della vita.

Un’impostazione che, secondo il Cnel, rende l’esperienza regionale un riferimento nell’ambito delle politiche territoriali per contrastare la fuga delle competenze e favorire l’arrivo e il rientro di giovani qualificati.