Il progetto del Russi Sporting Club: nuovi campi, padel indoor, palestra, spogliatoi e percorsi pedonali. Intervento da un milione di euro

A Russi l’impianto sportivo di via Calderana si prepara a cambiare volto. Un investimento da oltre un milione di euro, interamente a carico dell’attuale gestore della struttura, porterà nuovi campi e nuovi spazi per diverse discipline sportive, insieme alla riqualificazione delle aree verdi e dei percorsi pedonali.

La Giunta del Comune di Russi ha approvato nella seduta del 17 settembre il progetto esecutivo di riorganizzazione e riqualificazione dell’impianto sportivo di via Calderana, struttura di proprietà comunale gestita dalla società sportiva Russi Sporting Club. L’intervento non comporterà uscite a carico del Comune.

Il nuovo progetto arriva dopo una prima proposta approvata dalla Giunta lo scorso aprile. In questa seconda versione, il Russi Sporting Club ha scelto di inserire non soltanto tutte le opere obbligatorie, ma anche gli interventi che nella proposta originaria erano stati indicati come facoltativi.

Il risultato è un progetto che punta ad ampliare in modo significativo l’offerta sportiva dell’area – spiegano dal comune di Russi -. Sono previsti campi da padel indoor, il rifacimento del campo da calcetto/tennis, nuovi campi da tennis in terra rossa e un nuovo campo polivalente destinato a mini-tennis e pickleball, con pavimentazione in cemento/resina.

La riqualificazione riguarderà anche i servizi dell’impianto, con la realizzazione di nuovi spogliatoi attraverso moduli prefabbricati e di una palestra fitness. Previsti inoltre interventi sulle aree verdi e sui percorsi pedonali, con l’obiettivo di rendere più funzionale e fruibile l’intera area sportiva.

Il progetto è stato anche modificato rispetto alla prima proposta attraverso il confronto con i residenti della zona, con l’obiettivo di trovare una soluzione più compatibile con il contesto residenziale.

“Per Russi si tratta di un sostanziale miglioramento – spiega l’Assessore allo Sport Mirco Frega – che non solo consente di riqualificare complessivamente l’area, ma amplia anche l’offerta e le possibilità di praticare diverse discipline sportive. Un altro elemento importante è che la società aggiudicataria della manifestazione di interesse ha scelto di implementare il progetto iniziale, anche a seguito del confronto con i residenti dell’area circostante. Questo ha permesso di individuare una soluzione maggiormente compatibile con il contesto residenziale, introducendo inoltre alcuni interventi che nella prima proposta erano stati considerati opzionali. Si tratta quindi di un progetto che, oltre a migliorare gli spazi sportivi, tiene conto delle esigenze di chi vive quotidianamente in quest’area, con l’obiettivo di realizzare un intervento equilibrato a vantaggio di tutta la comunità”.