Last Man Backyard Cervia, torna la sfida senza traguardo: 230 ultratleti pronti a ripartire ogni ora

Un circuito di 6,706 chilometri da completare entro un’ora, per poi tornare sulla linea di partenza e ricominciare. Senza conoscere in anticipo né la distanza complessiva né la durata della gara, che terminerà soltanto quando resterà un unico atleta. Sabato 26 settembr e, alle 13, da Piazzale dei Pesci, nella Riviera dei Pini di Cervia , prenderà il via la seconda edizione della Last Man Backyard Cervia, che quest’anno annuncia 230 ultratleti iscritti.

La manifestazione è organizzata da Domani Arriva Sempre, su idea di Andrea “Pelo” Di Giorgio, in collaborazione con la Pro Loco Riviera dei Pini, e torna dopo il debutto del 2025 con una formula tanto semplice quanto estrema.