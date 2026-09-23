Last Man Backyard Cervia, torna la sfida senza traguardo: 230 ultratleti pronti a ripartire ogni ora
Un circuito di 6,706 chilometri da completare entro un’ora, per poi tornare sulla linea di partenza e ricominciare. Senza conoscere in anticipo né la distanza complessiva né la durata della gara, che terminerà soltanto quando resterà un unico atleta. Sabato 26 settembre, alle 13, da Piazzale dei Pesci, nella Riviera dei Pini di Cervia, prenderà il via la seconda edizione della Last Man Backyard Cervia, che quest’anno annuncia 230 ultratleti iscritti.
La manifestazione è organizzata da Domani Arriva Sempre, su idea di Andrea “Pelo” Di Giorgio, in collaborazione con la Pro Loco Riviera dei Pini, e torna dopo il debutto del 2025 con una formula tanto semplice quanto estrema.
La Last Man Backyard Cervia è inserita nel Calendario IUTA 2026 di Ultramaratona, è prova del 24° Grand Prix IUTA 2026 di Ultramaratona e vale come Campionato Italiano IUTA 2026 di Backyard. Fa parte inoltre del calendario internazionale Big’s Backyard Ultra.
Il meccanismo della competizione non prevede un traguardo tradizionale. Gli atleti devono percorrere un anello di 6.706 metri entro un tempo massimo di 60 minuti. Allo scoccare dell’ora, chi ha completato regolarmente il percorso deve presentarsi nuovamente alla partenza per affrontare un altro giro.
La sequenza continua senza un numero massimo prestabilito: 6.706 metri, un’ora a disposizione e poi una nuova partenza. Chi non riesce a terminare il giro entro il limite, non si presenta allo start successivo oppure sceglie di ritirarsi viene eliminato. La gara va avanti fino a quando rimane un solo concorrente in grado di completare un ultimo giro valido.
Una formula nella quale, quindi, non è determinante essere il più veloce, ma riuscire a recuperare le energie necessarie per presentarsi puntualmente alla partenza successiva e continuare a farlo più a lungo di tutti gli altri.
Per l’edizione 2026 gli organizzatori comunicano 230 iscritti e indicano quella di Cervia come la Backyard più partecipata d’Italia, un risultato raggiunto alla seconda edizione e che, secondo l’organizzazione, testimonia la crescita di questa disciplina nel mondo dell’endurance.
Anche per il pubblico sarà una gara differente dalle tradizionali competizioni podistiche. Al momento della partenza nessuno può infatti sapere quanto durerà la prova e quando arriverà l’ultimo giro: la competizione potrebbe proseguire per molte ore, scandita dalla nuova partenza allo scoccare di ciascuna ora.