Mazzoni (Federconsumatori): “Famiglie sempre più in difficoltà tra affitti, carburanti e spesa. Anche a Ravenna siamo seduti su una bomba sociale”

Il leit motiv delle ultime settimane è diventato il numero eccessivo di studenti non italiani nelle scuole o l’utilizzo del velo, e i mezzi di informazione, le bacheche social o anche i semplici scambi d’opinione tra amici sembrano non occuparsi d’altro, come se l’immigrazione fosse l’unico grande problema dell’Italia. Posto che il tema esiste e meriterebbe di essere affrontato con riflessioni e strumenti adeguati dalla politica nazionale, lasciando da parte strumentalizzazioni che parlano alla pancia del popolo senza risolvere mai nulla, c’è forse un altro tema che meriterebbe i riflettori accesi e che riguarda la vita e le tasche di tutti i cittadini, compresi quelli ravennati, sempre più impoveriti.

È quello dei rincari dei prezzi e dell’erosione degli stipendi di chi lavora, perché oggi, come le statistiche riportano sempre più spesso, la fascia della povertà si sta allargando a chi uno stipendio comunque ce l’ha.

Gasolio alle stelle, ormai abbondantemente sopra i 2 euro al litro, prezzi al consumo aumentati di 4-5 punti percentuali, affitti carissimi e introvabili, massiccia diffusione del gioco d’azzardo, come via di fuga dalla povertà crescente, che invece finisce per ampliare sempre di più. Ma anche rinuncia sempre più frequente alle cure, per il sottofinanziamento della spesa sanitaria che allunga le liste d’attesa e costringe, solo chi se lo può permettere, a ricorrere al privato. Sono questioni con cui tutti, chi più chi meno, facciamo i conti e sarebbero i grossi nodi da sciogliere, i temi da rendere centrali per arrivare a migliorare la qualità delle nostre vite.

Mettendo insieme tutte le questioni elencate, anche a Ravenna “siamo seduti su una bomba sociale, pronta ad esplodere”. Ne è convinto Alberto Mazzoni dell’ufficio di Federconsumatori locale, con cui abbiamo provato a parlarne.

Partiamo dai rincari. Benzina, bollette, spesa: quanto pesa oggi l’aumento dei prezzi sulle famiglie?

«Siamo in una situazione fuori controllo. Partiamo dalla benzina: in autostrada stiamo arrivando a 2,70 euro al litro. Nel nostro Comune il distributore più basso per il gasolio è poco sotto i 2 euro al litro, ma ce n’è uno solo. Gli altri sono tutti da 2 euro in su, fino a 2,50 euro/l sulla viabilità ordinaria. In autostrada siamo tra 2,60 e 2,80 euro. È assurdo.

L’aumento del costo dei carburanti non pesa soltanto su chi si sposta in macchina. Si riflette su tutto quello che viene trasportato su gomma. E in Italia quasi tutto viaggia su strada, perché abbiamo una percentuale di trasporto su ferro molto più bassa rispetto al resto d’Europa. Quindi le famiglie sono particolarmente colpite.

Bisognerebbe intervenire sugli extraprofitti e sulle accise. Le accise sul carburante sono una percentuale e quindi, quando aumenta il prezzo alla pompa, aumenta anche l’incasso dello Stato. Durante il governo Draghi era stato introdotto un meccanismo per cui le maggiori entrate derivanti dall’aumento dei prezzi dei carburanti venivano automaticamente messe a disposizione dei consumatori, senza dover fare ogni volta un provvedimento.

Oggi, invece, si parla del risparmio per le famiglie legato al provvedimento del governo che prevede l’abolizione del bollo auto sul 2027, che se va bene farà risparmiare 100-150 euro annuali. Ma non può essere questa la risposta al problema. Si dovrebbe intervenire direttamente sugli extraprofitti e sulle accise, perché altrimenti ogni aumento del prezzo alla pompa produce ulteriori effetti sui cittadini e sul costo di tutti i beni trasportati.»

E sul fronte della spesa quotidiana?

«Gli aumenti che si registrano sono mediamente di quattro o cinque punti. Ma questo dato bisogna collegarlo a tutte le altre cose che succedono intorno a una famiglia: il salario che si abbassa come valore d’acquisto perché l’inflazione non viene recuperata, la benzina da un lato, l’assicurazione dall’altro.

Poi c’è anche un altro fenomeno: al supermercato spesso non aumenta soltanto il prezzo, ma diminuisce la quantità di prodotto. A parità di prezzo, ti danno meno prodotto. Quindi anche lì c’è un aggravio.

È una situazione che sta colpendo tutto il settore industriale, dei servizi e della vendita, compresi i centri commerciali».

A Ravenna la situazione dei prezzi è diversa rispetto ad altri territori?

«A Ravenna non si registra un abbassamento dei prezzi nonostante ci siano molti supermercati. È una delle questioni che andrebbero approfondite, anche perché Ravenna è un Comune molto esteso, con un forese molto ampio. Nei paesi del forese i negozi stanno progressivamente chiudendo a favore dei supermercati, ma anche questi, se si fa un monitoraggio dei prezzi, risultano mediamente più cari rispetto ad altre province.

È una cosa che non si spiega, perché per vent’anni ci hanno spiegato che il libero mercato funziona sulla domanda e sull’offerta: più offerta dovrebbe significare più concorrenza. A Ravenna questo dato non si registra.

Anche i discount stanno alzando la qualità di quello che vendono, ed è un fatto positivo, ma si sono quasi uniformati: sono poco più bassi rispetto alle altre catene di distribuzione. Quindi c’è poca possibilità di risparmiare, nonostante quello che viene comunicato nella pubblicità».

Anche le promozioni possono essere fuorvianti?

«Ci sono comunicazioni pubblicitarie che possono risultare molto ingannevoli. Una catena ti dice: “Vieni da me perché il melone e la bottiglia di prosecco hanno uno sconto del 20%”. Ma una persona non va lì e compra soltanto quei due prodotti: va lì e fa la spesa. Quindi bisogna guardare il costo complessivo della spesa, non soltanto la singola offerta».

Uno degli elementi che emerge è il ricorso sempre più frequente alle rateizzazioni.

«È ormai la rateizzazione dell’acquisto di qualsiasi cosa. L’altro giorno ero in un negozio a comprare una maglietta da 25 euro. Quando sono andato a pagare, la cassiera mi ha chiesto se volevo rateizzare in tre tranche. Fino a 25 euro non c’erano interessi, sopra quella cifra invece c’era un ricarico.

Le famiglie cercano di difendersi dalla pressione che vivono rateizzando sempre più i loro acquisti, piccoli e grandi. Ma questo porta fuori dal controllo reale della propria libertà di spesa e, in qualche modo, della propria libertà di vita.

Ci sono situazioni in cui una quota molto significativa dello stipendio viene assorbita da trattenute legate a prestiti e debiti. Per fare un esempio, un’azienda come la Marcegaglia ha il 35% di trattenuta sul quinto, quindi un lavoratore su tre impegna un quinto dello stipendio per rateizzazioni o debiti. E stiamo parlando di lavoratori dipendenti, quindi che hanno un contratto aziendale, con la quattordicesima, premi di produzione, diciamo una situazione tutelata. È una delle spie che ci dicono che là fuori c’è una sofferenza, una pesantezza del vivere che comincia a essere veramente invasiva nella vita delle famiglie».

Che cosa significa, concretamente, avere una parte così consistente dello stipendio impegnata?

«Significa che quella famiglia, se succede un imprevisto, va in difficoltà. Può essere il dentista, il figlio che comincia ad andare all’università oppure un banale incidente per il quale servono 2 mila euro per sistemare la macchina.

E stiamo parlando di persone che lavorano. Questa è la cosa più importante. Se marito e moglie lavorano, fino a poco tempo fa potevano essere considerati ceto medio: persone che non avevano bisogno di niente. Oggi, invece, la somma di tutti questi fenomeni sta cambiando la situazione».

Il tema degli stipendi è quindi centrale.

«Il salario sta registrando un abbassamento del proprio valore di acquisto. Anche quando arrivano gli aumenti con i rinnovi contrattuali, l’inflazione si mangia tutto e non consente di acquistare le stesse cose che si compravano prima.

Prendiamo il pubblico impiego. Vent’anni fa il dipendente pubblico era considerato il classico lavoratore di una famiglia in cui magari lavorava solo il marito, riuscendo a pagare l’università al figlio, il mutuo, la macchina. Era considerata una persona benestante.

Dopo 20-25 anni, lo stipendio medio di un C1, cioè una delle figure di prima assunzione in un Comune, è intorno ai 1.300-1.350 euro. Un dipendente può vivere con 1.350 euro? E stiamo parlando di un dipendente pubblico. Figuriamoci nel libero mercato».

La casa sembra essere uno dei problemi più pesanti. Che cosa state osservando a Ravenna?

«È un altro spaccato enorme. Visto che non si trova niente, anche le persone che pagano subiscono uno sfratto. Una procedura in tribunale su tre riguarda una famiglia che ha pagato per 20 o 30 anni il proprio affitto.

C’è poi un 20-25% di case non affittate, quindi vuote. Qui da noi, tra le cause può esserci il turismo, le seconde case, ma stiamo parlando di decine di migliaia di abitazioni. Si può ipotizzare anche una quota di nero. Il risultato è che su dieci persone che cercano una casa in affitto, solo due o tre riescono a trovarla».

Quindi non è soltanto una questione di prezzi elevati?

«No, è anche un problema di disponibilità. Le persone non trovano casa perché non ce n’è abbastanza sul mercato. E riguarda anche i professionisti. Aziende del porto cercano una figura particolare da portare da Bologna a Ravenna: queste persone vengono qui, rimangono un mese, non trovano casa e rinunciano al posto. Ci sono professori, dipendenti INPS e INAIL che hanno vinto un concorso e rinunciano a venire a Ravenna perché non trovano casa. Quindi c’è un impoverimento professionale del territorio, non soltanto economico».

Quanto incide l’affitto sul reddito?

«Il rapporto percentuale medio tra affitto e salario era un po’ sotto il 30%, adesso lo stiamo superando. Questo significa che, per mantenere quel rapporto su un appartamento di 60-70 metri quadrati, con un affitto di 600-700 euro, bisogna avere uno stipendio di circa 1.800 euro.

Quante sono le persone che prendono più di 1.800 euro? Anche qui c’è un ulteriore fattore di impoverimento, perché per la casa non si può decidere semplicemente di fare a meno.

Le persone vengono da noi e ci dicono: “Ma scusi Mazzoni, se fosse in me lei farebbe la spesa o pagherebbe l’affitto?”. È una scelta obbligatoria. Se non paghi l’affitto arriva il tribunale, vieni condannato alle spese e hai un ulteriore peggioramento economico».

Che cosa succede quando gli sfratti diventano numerosi? I servizi sociali riescono a intervenire?

«I servizi sociali dei Comuni non sono preparati ad affrontare questa ondata di sfratti. Il servizio sociale è nato per affrontare una situazione occasionale: una persona viene licenziata, va in cassa integrazione, esce temporaneamente da un percorso di stabilità, viene presa in carico e dopo alcuni mesi, trovato un lavoro, rientra in una situazione di normalità.

Adesso è una cosa quasi di massa. I servizi sociali non hanno gli strumenti per affrontare tutte le centinaia di sfratti che ci sono sul territorio. Non ci sono case da assegnare e non ci sono fondi sufficienti per aiutare le persone.

In Emilia-Romagna è stato previsto un intervento da 300 milioni di euro per sistemare le case popolari vuote. Può aumentare l’offerta abitativa e ridurre il numero delle persone che cercano casa, con effetti anche su chi non rientra nei parametri per ottenere un alloggio popolare, ma servirebbero risorse molto più consistenti e il Piano Casa nazionale si sta rivelando vuoto».

E i tempi degli sfratti?

«A Ravenna, tra l’inizio di una procedura e la sua esecuzione, passano circa dieci mesi, quasi un anno. Questi dieci mesi servono a noi, ai servizi sociali e agli avvocati per cercare delle soluzioni.

Se l’esecuzione dello sfratto arrivasse in tre mesi, come si sta cercando di fare a livello nazionale, in tre mesi non si riuscirebbe a trovare una soluzione. E quindi il problema diventerebbe ancora più difficile da gestire».

Anche il gioco d’azzardo sembra inserirsi in questo quadro di difficoltà economica.

«È un fenomeno che si sta ampliando sempre di più nella misura in cui le famiglie si impoveriscono. Sembra una contraddizione, ma non lo è: più una persona va in difficoltà, più cerca la fortuna.

A questo si accompagna il sovraindebitamento. Le due cose si sommano: da una parte si cerca di rateizzare tutto quello che si compra, dall’altra cresce il fenomeno del gioco e delle scommesse».

Un altro capitolo riguarda la sanità. In che modo la difficoltà economica incide sulle cure?

«Sempre più cittadini non si curano perché non hanno i soldi. A forza di togliere risorse alla sanità pubblica, i servizi e le liste d’attesa si allungano.

Una persona deve fare un’ecografia o una risonanza che non può aspettare e, se può permetterselo, va dal privato. Chi non può farlo rinuncia alle cure. È un tema enorme.

Io stesso posso portare il mio esempio: per un problema di cervicale, ho cercato di prenotare una risonanza e mi hanno dato un appuntamento a settembre 2027. Non riuscendo a sopportare il dolore, sono andato a pagamento e ho speso 150 euro. Chi non se lo può permettere, non si cura».

Alla fine, quindi, non c’è un singolo indicatore che descrive la situazione, ma la somma di diversi problemi?

«Esatto. Non c’è più un singolo evento che sta sfuggendo, ma una complessità di interventi e di cose che succedono. A forza di parlare sempre d’altro, si sta producendo un’esasperazione sociale.

Casa, servizi, sanità, stipendi, prezzi: tutto si intreccia. E anche sulla casa, per esempio, siamo seduti complessivamente su una situazione molto difficile. Piano piano non ci rendiamo conto del fenomeno.

Chi può, chi ha due risparmi, continua a fare la vita a cui è abituato, ma utilizzando quei risparmi. Chi non ha risparmi fa una vita veramente difficile.