Questura di Ravenna, Giuseppe Todaro è il nuovo vicario del questore

Si è insediato lunedì 21 settembre il nuovo vicario del questore di Ravenna, Giuseppe Todaro, 53 anni, di origini siciliane, che subentra a Paola Liaci. Primo dirigente della Polizia di Stato, Todaro arriva dalla Questura di Rimini, dove ricopriva l’incarico di dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza.

Il nuovo vicario vanta una lunga esperienza professionale maturata in diversi incarichi sul territorio nazionale. Dopo aver completato il corso di formazione per funzionari, ha iniziato la propria carriera dirigendo la Sezione di Polizia Stradale di Lodi. Successivamente è stato trasferito alla Questura di Rimini, dove ha assunto la direzione dell’Ufficio Immigrazione.

La sua carriera è proseguita alla Questura di Ancona, con un incarico biennale alla guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Osimo. Tornato a Rimini, ha ricoperto il ruolo di capo di gabinetto e portavoce del questore, prima di assumere, in seguito alla promozione a primo dirigente della Polizia di Stato, la direzione della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza.

Nel corso degli anni, Todaro ha inoltre acquisito una significativa esperienza nella gestione dei servizi di ordine pubblico in diversi contesti nazionali. Tra gli incarichi più recenti figura quello di responsabile dei servizi di ordine pubblico durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, presso la sede olimpica di Livigno, in provincia di Sondrio.