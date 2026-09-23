Ravenna, 20 Medaglie d’Onore ai familiari dei deportati nei lager nazisti. Il Prefetto: “Storie che dobbiamo continuare a ricordare”

Sono tornati a casa dopo mesi di prigionia, stremati da viaggi interminabili e dalle condizioni disumane vissute nei lager nazisti. In molti casi, però, una volta riabbracciate le proprie famiglie, hanno scelto di non raccontare ciò che avevano visto e subito. Troppo dolore, forse, per essere consegnato alle parole. A distanza di decenni, quelle storie tornano a essere ricordate pubblicamente attraverso un riconoscimento che porta con sé la memoria di una delle pagine più drammatiche della storia italiana.

Sono state 20 le Medaglie d’Onore consegnate questa mattina nel Salone degli Stemmi della Prefettura di Ravenna ai familiari di cittadini italiani, militari e civili, deportati o internati nei campi di concentramento nazisti dopo l’8 settembre 1943 e costretti al lavoro coatto al servizio dell’economia di guerra del Terzo Reich. Il riconoscimento, istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene concesso dal Presidente della Repubblica e rappresenta il tributo morale della Repubblica a quanti subirono la privazione della libertà e della dignità umana.

Le Medaglie d’Onore sono state consegnate ai familiari di Pasquale Ballardini, Agostino Baredi, Mario Boldrini, Fortunato Fabbri, Angelo Gallegati, Giovanni Filiteri, Tomaso Margotti, Aldo Massaccessi, Domenico Melandri, Alcide Piazza, Giuseppe Ponti, Emilio Romualdo Puccetti, Rino Rambelli, Giulio Scardovi, Tullio Serafini, Giovanni Tini, Severini Valdinoci, Elvio Zanetti, Domenico Zanzi e Mario Zauli.

La cerimonia si è svolta alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia e delle Autorità Militari della provincia, dei Sindaci dei Comuni di residenza dei familiari degli insigniti e di una delegazione di studenti dell’Istituto Morigia-Perdisa.

L’appuntamento si è inserito nella “Giornata degli Internati Italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale”, istituita con la legge n. 6 del 13 gennaio 2025 per onorare la memoria delle vittime della deportazione, dell’internamento e delle persecuzioni del regime nazista.

Nel corso della cerimonia è stato ricordato il dramma vissuto da migliaia di militari e civili italiani catturati dopo l’8 settembre 1943, deportati nei lager nazisti e sottoposti a durissime condizioni di prigionia e lavoro forzato. Tra i momenti più toccanti ci sono state le testimonianze dei familiari degli insigniti. È emerso il racconto di uomini che, dopo essere sopravvissuti alla deportazione, tornavano a casa pressoché irriconoscibili per le sofferenze patite, affrontando in alcuni casi lunghissimi viaggi a piedi, durati anche molti mesi. E spesso non raccontavano nulla.

Una scelta dettata anche dal desiderio di non far rivivere ai propri cari l’orrore che avevano conosciuto sulla propria pelle. Così, per molte famiglie, una parte di quelle vicende è rimasta a lungo affidata al silenzio, tramandata attraverso frammenti di memoria e testimonianze raccolte nel tempo.

Nel suo intervento, il Prefetto Raffaele Ricciardi ha sottolineato il valore civile e morale della cerimonia, ricordando come le vicende degli internati militari italiani rappresentino una delle testimonianze più alte di coraggio e dignità della storia nazionale. “Le storie degli internati italiani ci parlano di uomini che, posti di fronte a scelte drammatiche, seppero conservare integrità morale e fedeltà ai propri valori anche nelle condizioni più dure della prigionia e del lavoro forzato. Con queste Medaglie d’Onore la Repubblica rende omaggio al loro sacrificio e rinnova il dovere di custodirne il ricordo come patrimonio dell’intera comunità nazionale. La loro esperienza ci richiama ai valori di libertà, dignità della persona e responsabilità individuale”.