Rissa a Riolo Terme per un regolamento di conti legato alla droga: 8 perquisizioni, tre arresti

È partita dalla rissa avvenuta lo scorso 3 luglio a Riolo Terme, nella quale un uomo era rimasto ferito con un’arma da taglio, l’indagine che ha portato i Carabinieri a eseguire otto perquisizioni e a effettuare tre arresti.

Mercoledì 16 settembre, dalle prime ore del mattino, i militari della Compagnia di Faenza, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Padova, della Compagnia di Lugo e di un velivolo del 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale e personale nei confronti di otto persone, indagate a vario titolo per rissa, porto abusivo di armi e minaccia grave.

L’attività investigativa era nata proprio dagli episodi del 3 luglio. La visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza aveva permesso agli investigatori di accertare che durante la rissa diversi partecipanti avevano maneggiato armi improprie e che uno di loro aveva estratto anche una pistola, rivolgendo minacce a un rivale.

Le successive indagini, condotte attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno consentito ai Carabinieri di ricostruire la dinamica e identificare i soggetti coinvolti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la rissa sarebbe scaturita da un incontro organizzato tra due fazioni opposte per un regolamento di conti presumibilmente legato a debiti di droga.

Sulla base degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno quindi richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna i decreti di perquisizione eseguiti il 16 settembre.

Nel corso delle operazioni sono state sequestrate due pistole a salve prive del tappo rosso, con relativo munizionamento, diverse armi improprie ritenute compatibili con quelle utilizzate durante la rissa e sostanza stupefacente.

Le perquisizioni hanno portato anche a tre arresti per detenzione di droga. Due persone sono state arrestate dopo essere state trovate in possesso di circa un chilo di marijuana, un panetto di hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Una terza persona è stata invece arrestata perché trovata in possesso di circa 10 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.