Russi, l’ampliamento di Kverneland porta 79 mila euro di opere pubbliche: via IV Novembre e via Buonarroti saranno riqualificate

L’ampliamento dello stabilimento Kverneland a Russi sarà accompagnato da oltre 79 mila euro di interventi sullo spazio pubblico. La Giunta comunale, nella seduta del 17 settembre, ha approvato lo schema di convenzione urbanistica relativo al progetto dell’azienda e le opere pubbliche collegate all’intervento.

L’investimento produttivo di Kverneland Group Ravenna Srl, che prevede l’ampliamento della sede al civico 34 di via De Gasperi, porterà quindi anche alla riqualificazione di alcuni percorsi utilizzati quotidianamente dai cittadini. Come spiega il Comune, il progetto delle opere pubbliche interessa il vialetto ciclo-pedonale alberato di via IV Novembre che conduce al cimitero, nel tratto compreso tra via Azzali e via Cacciaguerra, e il marciapiede di via Michelangelo Buonarroti. Il valore complessivo degli interventi è di 79.144,49 euro e la loro realizzazione sarà interamente a carico di Kverneland. Le opere sono previste nell’ambito degli obblighi convenzionali legati all’ampliamento dello stabilimento.

L’ampliamento

Il progetto aziendale prevede la realizzazione di due nuovi corpi di fabbrica, articolati in due stralci, in adiacenza allo stabilimento esistente. L’intervento consentirà di trasferire al coperto l’area destinata allo stoccaggio dei semilavorati e di migliorare l’organizzazione dei flussi produttivi interni. La superficie complessiva prevista per l’ampliamento è di 4.918,69 metri quadrati, nell’ambito di una capacità edificatoria aggiuntiva riconosciuta fino a 5.000 metri quadrati.

È al primo stralcio dell’ampliamento che sono collegate le opere di riqualificazione degli spazi pubblici di via IV Novembre e via Michelangelo Buonarroti, individuate nella convenzione come interventi di interesse pubblico per il miglioramento delle aree circostanti lo stabilimento.

Una parte del valore delle opere sarà riconosciuta a scomputo del contributo di costruzione dovuto per il primo stralcio dell’ampliamento, mentre la restante parte sarà considerata ai fini dell’assolvimento degli obblighi relativi alle dotazioni territoriali.

Per il secondo stralcio, invece, il contributo di costruzione sarà corrisposto direttamente al Comune. Restano inoltre a carico della società gli ulteriori obblighi economici previsti dalla normativa, compreso il versamento del contributo straordinario connesso all’intervento.

“La convenzione ci permette di legare un investimento importante di un’impresa radicata nel nostro territorio a benefici concreti per la comunità – sottolinea la sindaca Valentina Palli -. Lo sviluppo economico e produttivo può e deve dialogare con la qualità degli spazi pubblici. In questo caso l’ampliamento dello stabilimento si accompagna a interventi che andranno a migliorare percorsi e infrastrutture utilizzati quotidianamente dai cittadini”.

Sulla stessa linea l’assessore all’Urbanistica Filippo Plazzi: “L’obiettivo è far sì che le trasformazioni del territorio producano anche una ricaduta positiva sul contesto urbano nel quale si inseriscono. Le opere su via IV Novembre e via Michelangelo Buonarroti rispondono proprio a questa impostazione: accompagnare le esigenze di sviluppo dell’attività produttiva con interventi di qualificazione delle aree pubbliche circostanti”.