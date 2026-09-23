Sagra de Caplèt a Porto Fuori. bilancio positivo per la XVI edizione: soddisfazione per organizzazione, cucina ed eventi

Si è chiusa ieri sera la XVI edizione della Sagra de Caplèt, che anche quest’anno ha fatto registrare una partecipazione importante. Al termine delle quattro giornate, gli organizzatori tracciano un bilancio positivo, sottolineando in particolare l’efficacia delle modifiche introdotte per migliorare il servizio e gestire il flusso dei visitatori.

Per questa edizione erano stati potenziati la cucina e il servizio, con una diversa organizzazione dei flussi e alcuni accorgimenti pensati per ridurre le file e i tempi di attesa. Secondo gli organizzatori, le soluzioni adottate hanno permesso di affrontare meglio l’elevato numero di presenze e di garantire un servizio più rapido. Positiva anche la risposta agli appuntamenti organizzati nel corso delle quattro giornate, tutti caratterizzati da una partecipazione significativa. Un altro elemento sottolineato dagli organizzatori è stata la collaborazione con associazioni sportive, realtà del volontariato e organizzazioni del territorio, che hanno contribuito alla realizzazione di iniziative, attività ed eventi. Una collaborazione che, spiegano dalla Sagra, ha permesso di creare nuove sinergie e rafforzare il legame della manifestazione con la comunità.

Tra gli aspetti più apprezzati dal pubblico, riferiscono gli organizzatori, ci sono stati la qualità dei cappelletti e degli altri piatti, il servizio, l’accoglienza e l’organizzazione complessiva della manifestazione.

“Sono particolarmente soddisfatto del risultato raggiunto – dichiara Riccardo Severi, Presidente della Sagra de Caplèt –. Insieme al Direttivo abbiamo lavorato per molti mesi con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’organizzazione e il servizio. I risultati ottenuti e i tanti apprezzamenti ricevuti ci confermano che il lavoro svolto è andato nella direzione giusta”.

Arrivata alla sua sedicesima edizione, la Sagra de Caplèt si conferma così un appuntamento consolidato, capace di richiamare un pubblico numeroso e di coinvolgere associazioni, volontari, realtà del territorio e organizzatori nella costruzione della manifestazione.