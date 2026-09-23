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Scuole ravennati, organici ancora incompleti. Uil Scuola: “Si torni alle convocazioni in presenza”
A dieci giorni dall’inizio delle lezioni, nelle scuole della provincia di Ravenna persistono difficoltà nell’assegnazione delle supplenze e nel reclutamento del personale scolastico. A denunciarlo è la Uil Scuola Ravenna che chiede il ritorno alle convocazioni in presenza per garantire maggiore trasparenza e tutelare i diritti dei docenti precari.
Secondo il sindacato, gli organici del personale docente e Ata risultano ancora incompleti, nonostante l’anno scolastico sia ormai avviato. Una situazione che si ripresenta ogni anno e che, secondo la Uil, viene affrontata attraverso procedure sempre più complesse e inefficaci, con conseguenze negative sia per gli studenti sia per il personale precario.
A destare particolare preoccupazione è il nuovo sistema di attribuzione delle supplenze dei docenti, introdotto con l’obiettivo di migliorare le procedure di reclutamento. Secondo la Uil Scuola, tuttavia, il nuovo algoritmo avrebbe prodotto risultati opposti alle aspettative, lasciando senza incarico numerosi insegnanti abilitati o collocati in posizioni favorevoli nelle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) e in quelle di istituto.
Il sindacato evidenzia inoltre una contraddizione: mentre numerosi docenti qualificati rimangono senza occupazione, molte scuole si trovano ancora a dover coprire posti vacanti ricorrendo agli interpelli. Una procedura che, secondo la Uil, porterebbe in diversi casi all’assegnazione di incarichi anche di lunga durata, fino al 30 giugno o per l’intero anno scolastico, a personale privo di abilitazione o di titoli specifici per il grado di istruzione richiesto.
Una situazione che il sindacato giudica inaccettabile, sollevando anche dubbi sulla legittimità delle attuali modalità di reclutamento.
Per superare queste criticità, la Uil Scuola Ravenna, attraverso il segretario generale Fabio Tommasoni, chiede all’Ufficio scolastico provinciale di ripristinare le convocazioni in presenza, secondo il modello utilizzato prima della pandemia.
L’obiettivo, spiega il sindacato, è garantire maggiore trasparenza e chiarezza nelle procedure di assegnazione delle supplenze, tutelare i diritti degli insegnanti precari e assicurare una copertura più tempestiva dei posti vacanti, nell’interesse della continuità didattica e della qualità dell’istruzione degli studenti.