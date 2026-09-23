Scuole ravennati, organici ancora incompleti. Uil Scuola: “Si torni alle convocazioni in presenza”

A dieci giorni dall’inizio delle lezioni, nelle scuole della provincia di Ravenna persistono difficoltà nell’assegnazione delle supplenze e nel reclutamento del personale scolastico. A denunciarlo è la Uil Scuola Ravenna che chiede il ritorno alle convocazioni in presenza per garantire maggiore trasparenza e tutelare i diritti dei docenti precari.

Secondo il sindacato, gli organici del personale docente e Ata risultano ancora incompleti, nonostante l’anno scolastico sia ormai avviato. Una situazione che si ripresenta ogni anno e che, secondo la Uil, viene affrontata attraverso procedure sempre più complesse e inefficaci, con conseguenze negative sia per gli studenti sia per il personale precario.