Stupore in Piazza dei Caduti: abbattuto uno dei grandi pini. L’Assessore Schiano spiega perché

Ha suscitato stupore tra chi questa mattina si è trovato a passare da piazza Caduti, nel centro di Ravenna, l’abbattimento di uno dei grandi pini che caratterizzano l’area verde al centro della piazza. Gli operai sono entrati in azione nella mattinata di oggi, 23 settembre, e in poche ore uno degli alberi che da anni fanno parte del paesaggio della piazza è stato rimosso.

Una decisione che, vista dall’esterno, può apparire improvvisa. A chiarire cosa è accaduto è l’assessore al Verde pubblico, Giancarlo Schiano, dopo le segnalazioni arrivate questa mattina sull’intervento. “Non si fa niente di nascosto. La vicenda è emersa durante alcune operazioni di pulizia dell’area questa mattina: alcuni addetti hanno notato che c’era una specie di montagnola vicino all’apparato radicale, il fittone, ed ha chiamato noi del verde, siamo andati a verificare”.

Il pino, precisa Schiano, non era stato classificato come pericoloso o pericolante, anche se era già sotto osservazione “tuttavia probabilmente a seguito degli ultimi fortunali, quindi parliamo di quelli di fine agosto, il vento forte l’ha mosso e si è inclinato ulteriormente, sollevando l’apparato radicale su un lato e ciò significa che è diventato instabile e quindi pericolante e pericoloso”.

Il problema, dunque, sarebbe stato proprio il sollevamento dell’apparato radicale, che ha modificato ulteriormente l’inclinazione dell’albero. Un aspetto tutt’altro che secondario, considerando che il pino, alto circa 15 metri, era inclinato verso la scuola e si trova in una zona frequentata anche dagli autobus. “Noi non abbiamo potuto fare altro che constatare la sua instabilità e procedere all’abbattimento”, spiega.

“L’abbattimento non significa però, nelle intenzioni del Comune, rinunciare al verde della piazza” spiega Schiano, che assicura infatti che il pino sarà sostituito con un nuovo albero. “L’intervento non era stato preventivato ma che verrà inserito a bilancio”.

La scelta della nuova specie non è ancora stata definita. Il Comune sta lavorando – prosegue Schiano – su un programma più ampio di sostituzione e incremento del patrimonio arboreo cittadino: recentemente sono stati stanziati 110 mila euro per 107 nuovi alberi.

L’obiettivo, nella scelta delle nuove piante, non sarebbe semplicemente quello di sostituire un albero con un altro, ma di individuare specie adatte al contesto urbano, capaci di garantire ombreggiamento e benefici ambientali e allo stesso tempo di resistere meglio alle condizioni della città.

La verifica di questa mattina, secondo quanto riferisce l’assessore, non avrebbe evidenziato problemi analoghi negli altri alberi presenti nell’area verde al centro della piazza. “Gli altri due pini non risultano pericolosi e non saranno abbattuti”