Vendemmia didattica all’istituto agrario Perdisa di Ravenna: dalla raccolta alla vinificazione

Tra i filari dell’Azienda Agraria dell’IT Morigia-Perdisa di Ravenna sono tornati gli studenti, questa volta alle prese con una delle attività più attese dell’anno: la vendemmia. Per quattro mattinate le classi quinte degli indirizzi Produzioni e Trasformazioni e Viticoltura ed Enologia hanno raccolto le uve di Trebbiano e Merlot, trasformando il lavoro nei vigneti in una vera esperienza didattica sul campo.

La vendemmia si è svolta nella sede dell’indirizzo agrario dell’istituto, in via dell’Agricoltura 5, sotto la guida dei docenti responsabili dell’Azienda Agraria. A partecipare alle operazioni è stato anche il dirigente scolastico Paolo Taroni, mentre gli studenti della 5B Grafica hanno seguito e documentato le giornate attraverso fotografie e riprese video.

Una parte delle uve raccolte non lascerà l’istituto: sarà infatti destinata al laboratorio di enologia della scuola, dove gli stessi studenti potranno seguire le successive fasi della lavorazione. Dalla vigna alla trasformazione, l’attività permette così di conoscere direttamente tutte le tappe del processo produttivo, in una filiera didattica a Km0.

Quest’anno, però, la vendemmia ha avuto anche un significato particolare: per la prima volta sono state raccolte le uve di Merlot provenienti dal nuovo vigneto dell’istituto. Un passaggio che amplia le possibilità formative per gli studenti, che potranno confrontarsi non soltanto con la vinificazione in bianco, ma anche con i processi legati alla produzione di vini rossi e rosati.

L’attività dell’Azienda Agraria guarda intanto anche ai prossimi anni. Nei prossimi mesi è previsto infatti il rinnovo del vigneto di Trebbiano, con un impianto più moderno e facilmente meccanizzabile, in linea con le innovazioni che stanno interessando il settore vitivinicolo.