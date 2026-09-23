Verso Caplèt & Friends: alla gastronomia “La mi Nona” di Mezzano, serata speciale per promuovere cappelletti e sapori di Romagna

Caplèt & Friends – la festa del cappelletto e dei sapori di Romagna – è ormai alle porte. La nuova rassegna gastronomica di Confesercenti Ravenna-Cesena, che vuole promuovere i prodotti, la cultura materiale legata alla cucina, l’attrattività e le bellezze del territorio, infatti, è in programma dall’8 all’11 ottobre 2026 in Piazza Kennedy a Ravenna e in altri luoghi della città.

La seconda edizione della manifestazione presenta diverse significative novità. In primo luogo, essa avviene nell’ambito delle celebrazioni istituzionali per i 1500 anni dalla morte di Teodorico e dedica al grande re, che fece di Ravenna la sua capitale, anche un piatto ideato e creato in suo onore per l’occasione. Soprattutto, la promozione di un prodotto iconico come il cappelletto, da Piazza Kennedy si estende in maniera diffusa sul territorio attraverso il circuito FRIENDS DE CAPLÈT, promosso sempre da Confesercenti, che raccoglie l’adesione di ben 26 ristoranti e locali romagnoli: questi ristoratori si fanno ambasciatori del cappelletto e dei sapori del territorio per vivere e diffondere l’esperienza di Caplèt & Friends.

FRIENDS DE CAPLÈT: “LA MI NONA” A MEZZANO

“La mi Nona” in Via Bassa 34a, a Mezzano, è uno dei 26 locali aderenti al circuito FRIENDS DE CAPLÈT. È una gastronomia gestita in maniera moderna e dinamica da due giovani ristoratori: Riccardo Muccioli e Ilaria Gallignani. Coppia nella vita, in cucina si sono divisi i compiti: lui si occupa di gastronomia e carni, lei di paste fresche fatte in casa e dolci.

L’attività gastronomica qui è una passione di famiglia. All’inizio c’era nonna Jole in quel di Casalborsetti, poi l’amore si è trasmesso ai figli e ai nipoti. Oggi siamo alla terza generazione, con Riccardo e Ilaria che si sono trasferiti da quattro anni a Mezzano, nel locale che si affaccia alla chiesa e sulla piazza del paese. Lo spazio è luminoso, ordinato, con ampio banco con vetrate dove sono conservati i cibi preparati, per la vendita al dettaglio (piatti pronti da portare via) o per il consumo al tavolo, ordinando al momento. La gastronomia è aperta tutti i giorni dal martedì al sabato d‘estate, da ottobre apre anche la domenica. Osserva sempre la chiusura la sera e nella giornata del lunedì.

La mi Nona realizza in casa tutte le paste fresche tradizionali di Romagna: cappelletti, tortelli, tagliatelle, strozzapreti, passatelli, spoja lorda, manfettini, gnocchi di patate, pasta al forno. E propone anche diversi condimenti per le paste. Il ragù è molto denso e corposo, di sicuro impatto su cappelletti e tagliatelle. Le carni, invece, spaziano dal pollo al galletto, dal coniglio alle ribs di maiale, dal polpettone al brasato. Non manca il pesce. Come non mancano verdure alla griglia, pinse, pizzette e pizze al taglio. I cibi pronti sono confezionati in porzioni sottovuoto pronte per l’asporto o per il consumo sul posto. Le porzioni sono generose come si conviene a una gastronomia popolare, volta a soddisfare i desideri del palato e la gloria della tavola.

ROAD TO CAPLÈT: SABATO 26 SETTEMBRE, “L’AUTUNNO IN ROMAGNA” CON LA MI NONA

“La mi Nona” a Mezzano (Tel. 0544.1878313 / Facebook: La mi Nona / Instagram: laminona.lab) aderisce non solo al circuito FRIENDS DE CAPLÈT ma, per promuovere i cappelletti e le altre sue proposte gastronomiche, propone una serata speciale con apertura eccezionale alla sera, nella giornata di sabato 26 settembre, a partire dalle ore 20:00.

“L’Autunno in Romagna” è la proposta del locale per la serata del 26 settembre, con un MENÙ DEGUSTAZIONE che comprende: Polpettine di manzo al sugo dei pomodori del nostro orto; Cappelletti di solo parmigiano reggiano 24 mesi (Caseificio Rosola di Zocca) al ragù romagnolo della nonna; Gnocchi di patate rosse con crema di zucca, salsiccia arrostita, timo e fonduta di Taleggio; Costine (ribs) di maiale cotte a bassa temperatura e laccate con la nostra salsa barbecue, accompagnate con patate arrosto; Brasato di manzo glassato col suo ristretto, accompagnato con salsa verde e purè di patate buone; Tiramisù classico con scaglie di cioccolato fondente. Una serata di avvicinamento a Caplèt & Friends, che si annuncia ricca di sapori e generosamente romagnola.

Caplèt & Friends è una manifestazione di Eventi in Itinere, società del sistema Confesercenti Ravenna-Cesena, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, il contributo della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e di Confesercenti Emilia-Romagna. Con la collaborazione speciale della Fondazione RavennAntica. Main sponsor La BCC ravennate forlivese e imolese.