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A14, chiuso per una notte il tratto Forlì-Faenza verso Bologna
24 settembre 2026 | 16:46
Foto d'archivio
Una notte di chiusura sulla A14 Bologna-Taranto per consentire lavori di pavimentazione. Dalle 21:00 di giovedì 24 alle 5:00 di venerdì 25 settembre sarà infatti chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, in direzione Bologna.
Durante la chiusura, l’uscita obbligatoria sarà alla stazione di Forlì. Per proseguire verso Bologna, gli automobilisti dovranno utilizzare la viabilità ordinaria seguendo il percorso indicato: SS67, SS727, SS9 via Emilia, via Fratelli Rosselli e via Granarolo.
Il rientro in autostrada sarà possibile alla stazione di Faenza, da dove si potrà riprendere la A14 in direzione Bologna.