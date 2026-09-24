Censimento permanente 2026, a Ravenna coinvolte circa 3.500 famiglie: questionario online dal 5 ottobre
Una lettera dell’Istat arriverà nelle prossime settimane nelle case di circa 3.500 famiglie ravennati. È il primo passo della nuova rilevazione da Lista del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026, l’unica indagine campionaria prevista quest’anno per il Censimento.
Le famiglie estratte per la rilevazione riceveranno per posta una comunicazione ufficiale firmata dal presidente dell’Istat. Nella lettera saranno indicate le finalità e le modalità dell’indagine, insieme alle credenziali personali per accedere al questionario online e ai contatti a cui rivolgersi per ricevere assistenza e chiarimenti gratuitamente.
La partecipazione al Censimento è obbligatoria per legge.
Le risposte alle domande dovranno fare riferimento alla situazione del 4 ottobre 2026, salvo nei casi in cui il questionario indichi espressamente un periodo diverso. A partire dal 5 ottobre le famiglie potranno compilare autonomamente il questionario online utilizzando le credenziali ricevute nella lettera. Sarà possibile farlo anche rivolgendosi a uno dei punti di facilitazione digitale attivi sul territorio comunale, dove un facilitatore potrà fornire assistenza nella compilazione. La compilazione autonoma online resterà disponibile fino al 6 dicembre 2026.
Chi non avrà ancora compilato il questionario entro quella data potrà comunque partecipare alla rilevazione. Dal 7 dicembre saranno infatti disponibili altre due modalità di risposta.
La famiglia potrà ricevere la visita a domicilio di un rilevatore, anche concordando un appuntamento, per svolgere l’intervista faccia a faccia. In alternativa sarà possibile rispondere attraverso un contatto telefonico con un operatore comunale, chiamando il numero 0544 482840.
La rilevazione si concluderà definitivamente il 23 dicembre 2026. Per informazioni è inoltre possibile contattare il Numero Unico Istat 1510, gratuito e attivo dal 5 ottobre al 23 dicembre, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21.
Le famiglie possono rivolgersi anche all’Ufficio comunale di Censimento, costituito all’interno dell’Ufficio Studi e Statistica del Comune di Ravenna.