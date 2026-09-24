Censimento permanente 2026, a Ravenna coinvolte circa 3.500 famiglie: questionario online dal 5 ottobre

Una lettera dell’Istat arriverà nelle prossime settimane nelle case di circa 3.500 famiglie ravennati. È il primo passo della nuova rilevazione da Lista del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026 , l’unica indagine campionaria prevista quest’anno per il Censimento.

Le famiglie estratte per la rilevazione riceveranno per posta una comunicazione ufficiale firmata dal presidente dell’Istat. Nella lettera saranno indicate le finalità e le modalità dell’indagine, insieme alle credenziali personali per accedere al questionario online e ai contatti a cui rivolgersi per ricevere assistenza e chiarimenti gratuitamente.