CircolAzioni 2026 a Ravenna: il 26 settembre torna la fiera dell’economia circolare

Scambiare, riparare, riutilizzare e condividere: sabato 26 settembre Ravenna ospita una nuova edizione di CircolAzioni – Fiera dell’economia circolare, che quest’anno propone il Riuso & Swap Party tra i Giardini Speyer e Viale Farini. Dalle 14.30 alle 20.30 la giornata sarà dedicata alle buone pratiche per ridurre i rifiuti e allungare la vita degli oggetti, con laboratori, attività di riparazione, infostand, giochi e iniziative per adulti e bambini.

La manifestazione è promossa dal CEAS del Comune di Ravenna, attraverso i servizi di CittAttiva e Oggettoteca, insieme a LibrAzione società cooperativa sociale, Villaggio Globale cooperativa sociale e Gruppo Hera nell’ambito del percorso “Hera Insieme per il riuso”.

La giornata prenderà il via alle 9.30 con “Puliamo il mondo”, iniziativa curata da Legambiente per liberare dai rifiuti l’area che ospiterà la manifestazione. Dalle 12.30 alle 14.00 sarà invece il momento del picnic interculturale promosso da ESN Ravenna: i partecipanti sono invitati a portare piatti tipici, stoviglie proprie e un telo da condividere. Dalle 14.30 sarà attivo anche il punto ristoro con prodotti del commercio equosolidale di Botteghe del Mondo di Villaggio Globale.

Il cuore dell’appuntamento sarà il Riuso & Swap Party, in programma dalle 14.30 alle 18.00 e coordinato da Dedalo, Agevolando e Spotted. Sarà possibile portare vestiti per adulti puliti e in perfetto stato, escluso l’intimo, ma anche accessori, libri, musica, cancelleria, giochi da tavolo e piante. Per ogni oggetto accettato verrà consegnato un gettone, da utilizzare per scegliere altri beni. Sarà inoltre possibile utilizzare gettoni di swap precedenti oppure donarli come “gettoni sospesi” a chi ne ha bisogno. Gli oggetti non accettati potranno essere ripresi oppure affidati a Hera per il corretto smaltimento.

Dalle 15.00 alle 17.00 i Giardini Speyer ospiteranno anche attività dedicate alla riparazione e al riuso. Al Repair Cafè i volontari di Oggettoteca aiuteranno i cittadini ad aggiustare piccoli elettrodomestici, mentre la ciclofficina di FIAB Ravenna fornirà assistenza e indicazioni per la manutenzione delle biciclette.

Sempre dalle 15.00 alle 17.00 sarà possibile partecipare, su iscrizione, al laboratorio “Diserba il tuo armadio e coltiva il tuo stile” di Sartoria Creativa ed Emotiva, dedicato al cucito creativo e alla trasformazione di vecchi capi. Alle 15.00 il CLAC proporrà inoltre “R’u’ready?”, una simulazione ludico-didattica della Protezione Civile sul tema climatico, rivolta ai partecipanti dai 15 anni in su. Per chi ha almeno 10 anni sarà invece disponibile il laboratorio di rammendo giapponese Sashiko curato da “Cose da femminucce”, dedicato al recupero del denim.

Dalle 15.00 alle 18.00 sarà attiva l’area bimbi con i giochi della tradizione di Lucertola Ludens. Nella stessa fascia oraria il Gruppo Hera proporrà una parete interattiva e gli ECOgames, con quiz e approfondimenti sulla raccolta differenziata e sull’app Il Rifiutologo, oltre a omaggi per chi parteciperà alle attività.

Alle 17.00 sono in programma le letture ad alta voce dei volontari di “Nati per Leggere”, rivolte ai bambini dai 3 ai 6 anni e realizzate in collaborazione con la Biblioteca Classense. Alle 18.30 spazio invece alla sfilata di moda upcycling del Progetto GET UP (DesTEENazione), realizzata dalle studentesse dell’istituto IAL con abiti donati da Caritas e rigenerati insieme a Sartoria Creativa Emotiva.

La giornata si concluderà alle 19.30 con un aperitivo aperto a tutti i presenti.