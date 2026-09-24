Lavori in corso|
D14 Diramazione per Ravenna, chiuso per una notte il tratto Fornace Zarattini-Bagnacavallo
Una notte di chiusura sulla D14 Diramazione per Ravenna per consentire lavori di pavimentazione. Il provvedimento riguarderà il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo in direzione della A14 Bologna-Taranto, dalle 21 di giovedì 24 settembre alle 5 di venerdì 25 settembre.
Durante l’intervento sarà inoltre chiusa l’area di servizio “Sant’Eufemia est”, situata nel tratto interessato dai lavori, dalle 20.30 alle 5.
Per chi percorre la D14 in direzione della A14 sarà prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini. Da qui il percorso alternativo indicato prevede di proseguire sulla viabilità ordinaria attraverso la SP253 San Vitale, via Albergone, via Guglielmo Marconi, nuovamente la SP253 San Vitale, via Italo Cristofori, via Sinistra Canale Superiore e la SP8.
Il rientro sulla D14 Diramazione per Ravenna sarà possibile allo svincolo di Bagnacavallo.