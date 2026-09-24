Da Gentilini a Moreni, un secolo di arte in Romagna raccontato da Claudio Spadoni a Fusignano

foto d'archivio

Un viaggio attraverso oltre un secolo di pittura in Romagna, dai futuristi fino agli artisti contemporanei. Venerdì 25 settembre alle 17.30 il critico d’arte Claudio Spadoni sarà al Museo civico San Rocco di Fusignano per l’incontro “Arte in Romagna nel secolo del dopoguerra”, primo dei quattro appuntamenti collaterali alla mostra dedicata a Ferriano Giardini.

Spadoni ripercorrerà la storia della pittura romagnola dagli inizi del Novecento ai giorni nostri, soffermandosi su alcuni degli artisti e dei movimenti che hanno segnato il territorio. Il percorso partirà dai futuristi e dal Cenacolo baccariniano, il gruppo informale di artisti attivo a Faenza tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento.

L’attenzione si sposterà poi sul periodo tra le due guerre, attraverso le opere del faentino Franco Gentilini e del cotignolese Luigi Varoli, per arrivare al secondo dopoguerra con Mattia Moreni e il forlivese Umberto Panighi. L’ultima parte dell’incontro sarà dedicata alle esperienze più significative dell’arte romagnola contemporanea.

L’appuntamento si inserisce nel programma che accompagna la mostra dedicata a Ferriano Giardini (1926-2007), allestita al Museo civico San Rocco in occasione del centenario della nascita dell’artista e curata da Paolo Trioschi e Giorgio Giardini, figlio del pittore.

L’esposizione resterà aperta fino all’8 novembre e può essere visitata il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.