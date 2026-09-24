Debora Peruzzi nuova vicepresidente di Cia Romagna

Cambio ai vertici di Cia Romagna, dove Debora Peruzzi assume l’incarico di vicepresidente. Trentasei anni, imprenditrice agricola e titolare dell’agriturismo La Sequoia di Sant’Agata Feltria, in alta Valmarecchia, Peruzzi subentra a Matteo Pagliarani, recentemente chiamato alla guida di Agia Nazionale, l’associazione dei giovani agricoltori di Cia. La nomina è stata ufficializzata dal Consiglio direttivo dell’associazione.

Peruzzi conosce già da vicino la struttura e le attività di Cia Romagna: è presidente territoriale di Novafeltria-Alta Val Savio e, nel precedente mandato, ha fatto parte del comitato esecutivo. Nel nuovo ruolo lavorerà al fianco del presidente Lorenzo Falcioni e del vicepresidente vicario Andrea Graziani, portando l’esperienza maturata sul territorio e confrontandosi con le differenti realtà e necessità del comparto agricolo romagnolo.

“Ringrazio per la fiducia – sottolinea Debora Peruzzi – e considero un privilegio l’opportunità di confrontarmi con realtà e competenze che mi permettono di conoscere meglio un mondo estremamente vasto. Continuerò a impegnarmi con determinazione per la mia zona, e da oggi lo farò anche guardando alla Romagna, con la volontà di ascoltare, comprendere e portare avanti le istanze del territorio e degli agricoltori, che meritano attenzione e impegno”.