Festa dei Nonni, libri, diritti e solidarietà al Chiosco Classense

Libri, letture, diritti e solidarietà per creare occasioni di incontro tra generazioni. In vista della Festa dei Nonni, che si celebra il 2 ottobre, il Chiosco Classense di piazza del Popolo a Ravenna propone un percorso di iniziative che dal 26 settembre al 4 ottobre mette insieme la promozione della lettura e l’impegno di UNICEF ed Emergency.

Per tutta la durata dell’iniziativa sarà possibile conoscere più da vicino le attività delle due organizzazioni e sostenere le rispettive campagne di autofinanziamento. Al Chiosco sarà inoltre disponibile una selezione di bibliografie curate dalla Biblioteca Classense sui temi della Festa dei Nonni, del rapporto tra generazioni, dell’infanzia e della legalità.

Il primo appuntamento è con UNICEF, presente al Chiosco da sabato 26 settembre a giovedì 1 ottobre con la campagna nazionale “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere”.

Ad aprire il programma, sabato 26 settembre alle 10.30, saranno le letture ad alta voce dedicate a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, proposte dai volontari e dalle volontarie del gruppo Nati per Leggere. L’iniziativa rientra nel percorso della Classense dedicato alla promozione dei diritti di bambini, bambine e adolescenti attraverso la lettura.

A chi aderirà alle iniziative di autofinanziamento verrà consegnata anche una bibliografia curata dalla Biblioteca Classense, con suggerimenti di lettura dedicati alla Festa dei Nonni, all’infanzia e alle relazioni tra generazioni.

Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, proprio nei giorni della Festa dei Nonni, al Chiosco sarà invece presente Emergency con “Un Cantuccio di Pace”. L’organizzazione, che collabora con la Rete BILL Ravenna coordinata dall’Istituzione Classense, porterà all’attenzione della cittadinanza le proprie attività e il lavoro sui temi dei diritti, della cura e della pace.

Il filo conduttore dell’iniziativa è anche il valore della lettura come occasione di relazione. Un libro può diventare uno spazio condiviso tra nonni e nipoti, un modo per stare insieme, scambiarsi parole e storie, confrontare esperienze e punti di vista. È in questa prospettiva che la Festa dei Nonni viene collegata ai temi della promozione della lettura, dei diritti e della solidarietà.

Il Chiosco Classense, nel cuore di piazza del Popolo, si propone così ancora una volta come uno spazio aperto alla città e alle realtà associative che collaborano con la Biblioteca, in linea con gli obiettivi del Patto per la lettura, recentemente rinnovato. Un luogo nel quale la lettura può intrecciarsi con temi più ampi legati alla cittadinanza, alla solidarietà e ai diritti.

Nati per Leggere è un programma nazionale promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB – Centro per la Salute del Bambino Onlus. A Ravenna è promosso dall’Istituzione Biblioteca Classense del Comune di Ravenna, in collaborazione con pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.