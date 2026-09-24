Giornate Europee del Patrimonio, aperture serali e visite speciali a Faenza e Sarsina

Sabato 26 e domenica 27 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio, la manifestazione culturale che coinvolge musei e luoghi della cultura con aperture straordinarie, visite guidate e iniziative dedicate. L’edizione 2026 ha come tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”.

In Romagna partecipano all’iniziativa Palazzo Milzetti – Museo dell’Età Neoclassica in Romagna, a Faenza, e il Museo Archeologico Nazionale di Sarsina, con un programma che comprende visite guidate, incontri, musica e aperture serali al prezzo simbolico di un euro.

A Palazzo Milzetti, sabato 26 settembre alle 18 è in programma l’incontro “Dall’acquisizione al restauro: un progetto Art Bonus per la capanna di Palazzo Milzetti”, con Luigi Gallo, direttore Musei nazionali di Bologna – Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna, Elena Rossoni e Maria Lucia Masciopinto. La partecipazione all’incontro è gratuita.

Alle 20.45 partirà invece la visita guidata “I doni dell’Autunno: miti, rituali e frutti di stagione nelle decorazioni di Palazzo Milzetti”, a cura dei Servizi Educativi del Museo. Il percorso porterà alla scoperta dei particolari meno evidenti delle decorazioni del palazzo: frutti, fiori e riferimenti mitologici inseriti ai margini delle grandi composizioni pittoriche. La visita si concluderà nel giardino.

Per l’occasione Palazzo Milzetti resterà aperto fino alle 23, con ultimo accesso mezz’ora prima e ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Le Giornate Europee del Patrimonio coinvolgeranno anche il Museo Archeologico Nazionale di Sarsina. Sabato 26 settembre, alle 20.15, il personale del museo accompagnerà il pubblico in una visita guidata alla collezione.

Alle 21 spazio alla musica con il concerto “Hidden Dances” del Past1 Trio, formazione jazz composta da Federico Rubin al pianoforte, Stefano Galassi al contrabbasso e Gianfilippo Invincibile alla batteria. Il trio proporrà un repertorio di brani inediti accompagnati da immagini e ispirati a Le città invisibili di Italo Calvino.

Anche il museo di Sarsina resterà aperto eccezionalmente fino alle 23, con ultimo ingresso mezz’ora prima e biglietto al costo di 1 euro.