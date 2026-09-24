Il femminismo spiegato tra risate, scienza e riflessioni più amare. Enrica Tesio porta a Forlì il suo Fifty fifty: “Perché non sia più lotta tra fazioni ma mentalità comune”

Venerdì 25 settembre, ore 21.30, nell’Auditorium Chiesa di San Giacomo si parlerà di femminismo e lo si farà da diversi punti di vista e con diverse chiavi di lettura nel talk condotto da Enrica Tesio “Fifty fifty – Tre voci, tre sguardi, una questione di parità?”, in cui accanto alla scrittrice interverranno le Eterobasiche – progetto ideato dalle content creator Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani -, Edwige Pezzulli, astrofisica e divulgatrice scientifica, e Lorenzo Maragoni, “Amichevole poeta di quartiere”.

Proprio Enrica Tesio ai nostri microfoni ci ha introdotto l’appuntamento di venerdì, spiegandoci i suoi punti di vista sul femminismo odierno.

Un nome, un programma: Fifty fifty, come l’hai scelto?

Parlando di parità di genere mi piaceva questa idea di rappresentare il 50 e 50, che è un po’ una provocazione perché l’incontro stesso è una provocazione, dato che le ospiti e l’ospite tratteranno di stereotipi di genere – ma con leggerezza – da tre punti di vista diversi da cui spero di imparare io stessa qualcosa oltre che divertirmi. Sarò sul palco con atteggiamento totalmente laico e di curiosità, mi aspetto un incontro interessante che figuri come un punto di partenza per riflessioni successive più approfondite.

Che filo avevi immaginato per condurre il pubblico durante la serata?

In realtà il mio principio era di parlare di queste tematiche con persone che mi avrebbe fatto piacere incontrare. Conosco e seguo sia il progetto Eterobasiche che Pezzulli che Maragoni, sono persone diverse tra di loro ma tutte con un loro punto di vista sull’argomento innanzitutto non aggressivo, cosa che mi premeva. Il filo conduttore sono proprio questi tre punti di vista: gli stereotipi di genere interpretati in maniera comica da parte del duo Eterobasiche, un progetto divertente ma anche molto profondo, perché la risata a volte serve per far emergere anche dei pugni nello stomaco, un approccio che mi sembrava anche molto vicino alla mia sensibilità e al Festival.

La seconda prospettiva è quella della scienza, che è altrettanto interessante: Edwige Pezzulli è una divulgatrice pazzesca e porterà i dati, perché è sempre utile a volte essere messi di fronte ai numeri – nonché ai bias – che riguardano la scienza, in quanto spesso si è portati a credere che la scienza sia neutrale ma non lo è affatto.

In terzo luogo Lorenzo Maragoni, perché ci piaceva l’idea di trattare di questi temi dal punto di vista della poesia; lui porta in giro uno spettacolo che si intitola “Tipico maschio italiano” dove parla della decostruzione del maschio mettendosi in discussione lui in prima persona. Sarà un po’ una seduta di auto-aiuto, un po’ una chiacchiera con il cuore in mano e con il sorriso, è questa l’idea di base.

Quale pensi sia il modo migliore per parlare di femminismo a un pubblico molto eterogeneo, sia anagraficamente che per genere?

Credo sia innanzitutto importante che la parola femminismo non venga presa come una parolaccia: sento ancora chi sostiene sia il contrario di maschilismo ma non è affatto così. Il rischio poi è quello di parlare sempre alle stesse persone, magari già avvezze a questi temi, ma a mio modo di vedere la scelta degli ospiti punta proprio ad arrivare a più persone possibile, ad esempio le Eterobasiche attraverso una risata parlano di un certo tipo di maschio e ne evidenziano dei lati in modo non aggressivo, un modo che spesso può arrivare agli stessi uomini oggetto di critica, che si riconoscono e capiscono i propri limiti.

Credo sia un buon metodo perché con il contrasto diretto temo sempre si possano fare passi indietro; ad esempio Lorenzo Maragoni quando ha costruito il suo spettacolo si è aperto a una serie di incontri precedenti proprio per parlare con gli uomini, perché alla fine è impossibile iniziare un percorso di decostruzione senza parlarsi. Questo però vale un po’ per tutti, spesso non ci si accorge dei pattern in cui si ricade e c’è qualcuno che deve indicarcelo, quindi secondo me quello attraverso il dubbio – che viene dalla risata, dalla scienza e dalla poesia – è un ottimo metodo per affrontare la questione.

Quindi piuttosto che una terapia d’urto che indica l’errore credi sia sempre meglio prendere per mano in un percorso che porti all’auto riconoscimento delle tendenze errate sul tema?

Assolutamente sì, perché il rischio è quello di porsi su una cattedra, che poi è la cosa che credo sia reputata proprio la più respingente di un certo femminismo. Magari così è più una questione di metodo che di argomento ma a volte il metodo è fondamentale e per me è giusto parlarne in altri termini, pur rispettando chi lo ha fatto in maniera più drastica e a muso duro, semplicemente a me non interessa questo approccio.

Anche in ottica dei tuoi lavori, in pubblicità e nell’editoria, come hai visto cambiare gli atteggiamenti verso queste tematiche?

Come pubblicitaria posso dire che il cambiamento è stato molto evidente: sono stati fatti excursus su come in questi anni sia cambiata la figura della donna nelle pubblicità, basti pensare all’irricevibilità di alcune negli scorsi anni, ma la presa di coscienza dei brand del loro ruolo porta di conseguenza a cambiamenti nel marketing. Credo che in generale la donna, essendo poi una grande consumatrice, non possa non portare a cambiamenti di un certo tipo in questi settori.

Dal punto di vista della scrittura invece, sicuramente anche qui da una parte c’è stata un’ondata molto forte, che ho visto arrivare ormai almeno dieci anni fa, da cui sono nati movimenti molto interessanti e che ho apprezzato moltissimo, dall’altra parte c’è invece un lato per me molto intransigente che rischia di sfociare in dinamiche da stadio, con aggressività che soprattutto sui social sono molto marcate. A volte c’è troppa aggressività nel ricercare l’errore altrui, ma lo vedrei solo come il lato negativo di un’ondata di cambiamento generale positiva che sta portando i suoi frutti.

E in questa ondata di cambiamento, oltre alle prese di coscienza genuine della società, hai visto anche tendenze al cambiamento strumentali e di facciata?

Sì, la società tende a cavalcare le onde, poi c’è chi le cavalca per reale adesione alla causa e c’è chi lo fa strumentalmente, basti pensare anche al greenwashing. Credo che i veri cambi avvengano quando cambiano i claim dominanti che caratterizzano le epoche, si guardino le generazioni: io vengo dallo slogan “Esci dalla comfort zone”, e non è un caso che le generazioni successive invece stiano di contro rivendicando il loro diritto a una vita più comoda che vada oltre il lavoro. Credo sia una questione di onde e contro onde, il mondo va avanti così e uno degli aspetti della società è sicuramente il cinismo, per cui per molti il femminismo è una moda da cavalcare.

Esistono i femminismi e, come spesso capita, sono poi le persone che rovinano le cose con i loro comportamenti e i loro limiti. Detto ciò, rimango speranzosa perché comunque mi sembra si stia procedendo a grandi passi verso una direzione giusta.

E, per cavalcare la speranza che hai, quali passi accelereresti per migliorare la situazione odierna?