Incendio in un negozio a Ravenna, la Volante arriva e fa evacuare la palazzina: nessun ferito

Un incendio è divampato nella notte in un negozio del centro di Ravenna. L’allarme è scattato poco dopo l’una e sul posto sono intervenuti gli equipaggi delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale del 118.

La priorità degli agenti è stata quella di evacuare gli abitanti degli appartamenti situati ai piani superiori della palazzina, al cui piano terra si trova l’attività commerciale interessata dalle fiamme.

Le persone sono state fatte uscire dall’edificio in attesa che venissero completate le operazioni di spegnimento e le verifiche necessarie. Fortunatamente, secondo quanto riferito dal SAP (Sindacato Autonomo di Polizia), nessuno degli abitanti ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari. Una volta conclusi gli accertamenti sull’integrità dello stabile, gli occupanti hanno potuto rientrare nei loro appartamenti.

Il SAP ha voluto sottolineare pubblicamente l’intervento degli equipaggi delle Volanti, inserendolo nel quadro di una serie di interventi nei quali, secondo il sindacato, gli operatori della Polizia di Stato si sono distinti per il soccorso e la tutela delle persone.