L’Ordine dei Medici fa tappa a Massa Lombarda: dal confronto istituzionale all’incontro con i cittadini

Massa Lombarda ha ospitato ieri, mercoledì 23 settembre, una nuova tappa dei “Consigli direttivi itineranti” dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna, presieduto dalla dottoressa Gaia Saini.

L’iniziativa porta periodicamente il Consiglio direttivo fuori dalla propria sede e nei diversi territori della provincia, con l’obiettivo di favorire il confronto sui temi della salute, rafforzare il rapporto con le amministrazioni locali e incontrare direttamente le comunità nelle quali medici e odontoiatri svolgono quotidianamente la propria attività.

Dopo le tappe che negli ultimi due anni hanno interessato diversi Comuni della provincia, il Consiglio si è riunito a Massa Lombarda per affrontare le tematiche legate alla sanità e alla realtà territoriale. Per l’Amministrazione comunale erano presenti il sindaco Stefano Sangiorgi e l’assessora alle Politiche sociali per la Salute Rosanna Massabeti.

La giornata non si è limitata al momento istituzionale. I rappresentanti dell’Ordine e i medici presenti hanno infatti incontrato i cittadini anche in piazza, creando un’occasione di dialogo diretto sui temi della salute e della prevenzione e, più in generale, sul rapporto tra professionisti sanitari e comunità.

“Avere a Massa Lombarda il Consiglio dell’Ordine provinciale dei Medici rappresenta un’importante occasione di confronto – sottolinea il sindaco Stefano Sangiorgi –. Le amministrazioni comunali sono ogni giorno a contatto con i bisogni delle persone e il tema della salute è inevitabilmente uno di quelli maggiormente sentiti dalle nostre comunità. Il dialogo tra professionisti, istituzioni e cittadini è fondamentale per comprendere meglio le esigenze del territorio e contribuire a costruire una sanità sempre più vicina alle persone”.

“La salute non riguarda soltanto il momento della cura – aggiunge l’assessora alle Politiche sociali per la Salute Rosanna Massabeti – ma comprende prevenzione, informazione, ascolto e capacità di accompagnare le persone nei diversi momenti della vita. Per questo è particolarmente significativo che i medici abbiano scelto non soltanto di riunirsi a Massa Lombarda, ma anche di incontrare direttamente i cittadini. Accorciare le distanze e creare occasioni di confronto aiuta a rafforzare quel rapporto di fiducia che resta uno degli elementi fondamentali della relazione tra medico e paziente”.

Il progetto dei Consigli itineranti è stato avviato dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna con l’attuale Consiglio direttivo, insediatosi nel gennaio 2025. Dopo Lugo, Faenza e Cervia nel 2025, il percorso è proseguito nel 2026 coinvolgendo altri Comuni della provincia, con l’obiettivo di estendere progressivamente l’iniziativa ai diversi territori nel corso del mandato.