SALUTE|
L’Ordine dei Medici fa tappa a Massa Lombarda: dal confronto istituzionale all’incontro con i cittadini
Massa Lombarda ha ospitato ieri, mercoledì 23 settembre, una nuova tappa dei “Consigli direttivi itineranti” dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna, presieduto dalla dottoressa Gaia Saini.
L’iniziativa porta periodicamente il Consiglio direttivo fuori dalla propria sede e nei diversi territori della provincia, con l’obiettivo di favorire il confronto sui temi della salute, rafforzare il rapporto con le amministrazioni locali e incontrare direttamente le comunità nelle quali medici e odontoiatri svolgono quotidianamente la propria attività.
Dopo le tappe che negli ultimi due anni hanno interessato diversi Comuni della provincia, il Consiglio si è riunito a Massa Lombarda per affrontare le tematiche legate alla sanità e alla realtà territoriale. Per l’Amministrazione comunale erano presenti il sindaco Stefano Sangiorgi e l’assessora alle Politiche sociali per la Salute Rosanna Massabeti.
La giornata non si è limitata al momento istituzionale. I rappresentanti dell’Ordine e i medici presenti hanno infatti incontrato i cittadini anche in piazza, creando un’occasione di dialogo diretto sui temi della salute e della prevenzione e, più in generale, sul rapporto tra professionisti sanitari e comunità.
“Avere a Massa Lombarda il Consiglio dell’Ordine provinciale dei Medici rappresenta un’importante occasione di confronto – sottolinea il sindaco Stefano Sangiorgi –. Le amministrazioni comunali sono ogni giorno a contatto con i bisogni delle persone e il tema della salute è inevitabilmente uno di quelli maggiormente sentiti dalle nostre comunità. Il dialogo tra professionisti, istituzioni e cittadini è fondamentale per comprendere meglio le esigenze del territorio e contribuire a costruire una sanità sempre più vicina alle persone”.
“La salute non riguarda soltanto il momento della cura – aggiunge l’assessora alle Politiche sociali per la Salute Rosanna Massabeti – ma comprende prevenzione, informazione, ascolto e capacità di accompagnare le persone nei diversi momenti della vita. Per questo è particolarmente significativo che i medici abbiano scelto non soltanto di riunirsi a Massa Lombarda, ma anche di incontrare direttamente i cittadini. Accorciare le distanze e creare occasioni di confronto aiuta a rafforzare quel rapporto di fiducia che resta uno degli elementi fondamentali della relazione tra medico e paziente”.
Il progetto dei Consigli itineranti è stato avviato dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna con l’attuale Consiglio direttivo, insediatosi nel gennaio 2025. Dopo Lugo, Faenza e Cervia nel 2025, il percorso è proseguito nel 2026 coinvolgendo altri Comuni della provincia, con l’obiettivo di estendere progressivamente l’iniziativa ai diversi territori nel corso del mandato.
La tappa di Massa Lombarda conferma così la volontà di costruire un rapporto sempre più diretto tra professionisti della salute, istituzioni locali e cittadini, facendo del confronto sul territorio uno strumento concreto di conoscenza reciproca e di attenzione ai bisogni della comunità.