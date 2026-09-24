Lugo, screening cardiologici e prevenzione dell’ictus: il 29 settembre il “World Heart Day” alla Rocca

Prevenzione cardiovascolare, screening e informazione sulla salute del cuore. È questo il filo conduttore del World Heart Day 2026 – Il Cuore della Comunità , l’iniziativa promossa dal Lions Club Lugo in programma martedì 29 settembre alla Sala Estense della Rocca di Lugo , in piazza dei Martiri 1.

L’appuntamento sarà l’occasione per presentare i risultati degli screening cardiologici realizzati nel corso dell’anno e per approfondire il tema della prevenzione cardiovascolare attraverso il contributo di professionisti del settore.

Tra gli interventi è prevista una relazione del dottor Athanassios Antonopoulos , socio del Lions Club Valli Faentine, dedicata alla prevenzione dell’ictus cardioembolico . Nel corso della serata saranno inoltre presentati i dati aggregati emersi dalle attività di screening effettuate durante l’anno.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata alla tavola rotonda “Come costruire una comunità cardio-protetta”, con la partecipazione di rappresentanti del mondo sanitario, del volontariato e delle istituzioni. L’obiettivo è mettere a confronto competenze ed esperienze diverse sul tema della prevenzione e sul ruolo che una comunità può avere nella promozione della salute.