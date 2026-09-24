World Heart Day 2026|
Lugo, screening cardiologici e prevenzione dell’ictus: il 29 settembre il “World Heart Day” alla Rocca
Prevenzione cardiovascolare, screening e informazione sulla salute del cuore. È questo il filo conduttore del World Heart Day 2026 – Il Cuore della Comunità, l’iniziativa promossa dal Lions Club Lugo in programma martedì 29 settembre alla Sala Estense della Rocca di Lugo, in piazza dei Martiri 1.
L’appuntamento sarà l’occasione per presentare i risultati degli screening cardiologici realizzati nel corso dell’anno e per approfondire il tema della prevenzione cardiovascolare attraverso il contributo di professionisti del settore.
Tra gli interventi è prevista una relazione del dottor Athanassios Antonopoulos, socio del Lions Club Valli Faentine, dedicata alla prevenzione dell’ictus cardioembolico. Nel corso della serata saranno inoltre presentati i dati aggregati emersi dalle attività di screening effettuate durante l’anno.
La seconda parte dell’incontro sarà dedicata alla tavola rotonda “Come costruire una comunità cardio-protetta”, con la partecipazione di rappresentanti del mondo sanitario, del volontariato e delle istituzioni. L’obiettivo è mettere a confronto competenze ed esperienze diverse sul tema della prevenzione e sul ruolo che una comunità può avere nella promozione della salute.
L’iniziativa nasce nell’ambito dell’impegno del Lions Club Lugo per la sensibilizzazione sui temi della salute e della prevenzione e si inserisce nel quadro delle iniziative legate alla Giornata Mondiale del Cuore 2026, promossa dalla World Heart Federation.
Il Lions Club Lugo ha inoltre avviato la procedura per il riconoscimento dell’evento tra le iniziative internazionali collegate al World Heart Day 2026. Il riscontro formale e l’eventuale patrocinio della World Heart Federation sono ancora attesi.
La serata vuole quindi essere non soltanto un momento di presentazione dei risultati degli screening, ma anche un’occasione per riflettere sul rapporto tra prevenzione, informazione e responsabilità collettiva nella tutela della salute cardiovascolare.