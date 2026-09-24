Pallacanestro, Robur Lugo e Lusa Basket Massa presentano la nuova stagione a Sant’Agata

La nuova stagione della pallacanestro è pronta a partire e Robur Lugo e Lusa Basket Massa si preparano a presentare attività e proposte per atleti e famiglie. L’appuntamento è per venerdì 25 settembre al Centro Il Santerno di Sant’Agata sul Santerno, dove le due società illustreranno i programmi per i prossimi mesi.

La giornata prenderà il via alle 16 con giochi e attività dedicati ai bambini. Alle 19 sarà invece il momento della presentazione ufficiale: i rappresentanti di Robur Lugo e Lusa Basket Massa illustreranno le attività di basket e minibasket previste per la nuova stagione.

Per la Robur Lugo la novità riguarda l’introduzione del minibasket tra le attività proposte, mentre per i biancorossi di Lusa Basket Massa si tratta di un avvio caratterizzato anche dal cambio di sede di gioco.

Al termine della presentazione è previsto un aperitivo offerto dal Centro Il Santerno. Sarà presente Andrea Lo Presti, presidente della società di gestione del locale palasport, mentre per l’occasione è stato invitato anche il sindaco di Sant’Agata sul Santerno Riccardo Sabadini.