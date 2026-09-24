Ravenna. Benny, il gatto investito torna a mangiare da solo dopo due mesi di cure

Quando è stato soccorso , circa due mesi fa, le sue condizioni erano molto gravi. Benny , questo il nome dato successivamente al gatto , era rimasto seriamente ferito , con ogni probabilità dopo essere stato investito. A trovarlo e ad accompagnarlo in una clinica veterinaria di Ravenna è stato un cittadino che non ha esitato a prendersi cura dell’animale. Il trauma riportato al muso ha reso necessario un delicato intervento chirurgico, con l’asportazione di un occhio. A causa della frattura della mandibola, che gli impediva di aprire la bocca e quindi di nutrirsi autonomamente, i veterinari hanno inoltre dovuto applicargli un sondino gastrico.

Da allora è iniziato un lungo percorso di recupero. Settimana dopo settimana Benny ha progressivamente riacquistato la capacità di masticare, mentre anche le sue condizioni generali sono migliorate. Oggi il gatto si è ristabilito, è tornato ad alimentarsi autonomamente ed è stato quindi dimesso dalla clinica per essere accolto nella struttura di degenza.

Benny è molto socievole ed affettuoso; quando è stato recuperato era già sterilizzato, fatto che ci ha indotti a supporre che avesse un proprietario, ragion per cui lo abbiamo segnalato ricorrendo ai social. Purtroppo nessuno lo ha rivendicato quindi ci rivolgiamo alle persone più sensibili nella speranza che qualcuno tra esse si faccia avanti per chiedere Benny in adozione.