SaxArts Festival 2026 a Faenza, tre giorni di musica e formazione per saxofono

Tre giorni dedicati al saxofono tra formazione, musica d’insieme e concerti. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre Faenza ospita il SaxArts Festival 2026, manifestazione che riunisce allievi e docenti per un programma di lezioni collettive, seminari, prove d’ensemble e appuntamenti musicali sotto la direzione artistica di Marco Albonetti.

La direzione musicale e la docenza delle attività formative sono affidate a Lev Pupis, docente del Conservatorio di Lubiana e dell’Università di Graz. Al suo fianco, nel team degli assistenti musicali, ci saranno Mauro Vergimigli, Innocenzo Oliva, Edoardo Fiorini, Luca Chiarini, Letizia Ragazzini e Caroline Halleck. Roberto Buttus ricoprirà invece il ruolo di tecnico degli strumenti e traduttore, mentre la gestione organizzativa e il graphic design sono curati da Giuliana Giannone.

Il laboratorio didattico ed esecutivo coinvolgerà allievi e docenti provenienti dalle Scuole medie a indirizzo musicale di Imola e Ravenna, dai Licei Musicali di Ravenna e Forlì, dalla Scuola di Musica “Malerbi” di Lugo, dalla Scuola Comunale di Musica “Giuseppe Sarti” di Faenza e dal Conservatorio di Trento.

Il programma rivolto al pubblico prevede due concerti. Il primo è in calendario venerdì 25 settembre alle 21 al Ridotto del Teatro Masini di Faenza, dove si esibirà il Koinè Saxophone Quartet. Il quartetto proporrà brani di Florio, Peck, Zarvos, Romero e Girotto. L’ingresso è libero.

Domenica 27 settembre alle 16 il festival si sposterà al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche per il secondo appuntamento musicale. Protagonista sarà il SaxArt Ensemble, con Lev Pupis nel duplice ruolo di solista e direttore. In programma composizioni di Milhaud, Zarvos, Girotto, Dvorak, Shostakovich, Soutullo e Geiss. Per assistere al concerto è previsto un biglietto dal costo di 3 euro.

Il SaxArts Festival 2026 è realizzato con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, il sostegno di Romagna Acque – Società delle Fonti e La BCC Ravennate Forlivese e Imolese e il contributo degli Amici del Festival Andrea Baldini, Franco Corradini, Luisa Pederzoli, Fernando Predoli, Gianna Tasselli e Matteo Terrabusi.