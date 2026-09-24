Serena Dandini ospite al Festival del Buon Vivere. Tutto il programma di giovedì 24 settembre

Sarà Serena Dandini, con il suo nuovo libro Paura non abbiamo. Le donne che hanno fatto la Repubblica, la protagonista della serata di giovedì 24 settembre al Festival del Buon Vivere. Ma la giornata propone un programma ricco e articolato, con altri ospiti e appuntamenti dedicati alla cultura, alla scuola, alla città, alla sostenibilità e alle relazioni.

Alle 21.30, all’Auditorium della Chiesa di San Giacomo, Dandini racconterà le storie di donne che, spesso lontano dai riflettori, hanno contribuito a trasformare la società italiana. In dialogo con lei ci saranno Gessica Allegni, assessora alle Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna, e Monica Fantini, ideatrice del Festival del Buon Vivere. L’incontro è realizzato con il sostegno di Legacoop Romagna.

Un altro ospite di rilievo sarà il fotografo e viaggiatore Stefano Lotumolo, protagonista di VAN – Voci, Ascolti, Narrazioni. Il suo lavoro, nato dall’incontro con persone e culture diverse, è presente anche al Festival attraverso la mostra Sorella Acqua, allestita all’Oratorio San Sebastiano. Il progetto raccoglie immagini realizzate in Asia, Africa e Sardegna e propone uno sguardo sulle culture, le tradizioni e le vite che rischiano di essere trasformate dai cambiamenti in corso.

Spazio anche alla narrativa con Alberto Cassani e il suo romanzo Adrenalina, al centro di un incontro dedicato al libro, alla sua genesi e al percorso dello scrittore.

Tra i temi della giornata ci sarà inoltre il rapporto tra persone e spazi urbani con “La città gentile: a misura di persona”, in programma dalle 16 alle 17.30 al Refettorio dei Musei San Domenico. L’incontro affronterà il tema di città capaci di accogliere e valorizzare le persone, mettendo in relazione urbanistica, welfare, fragilità e qualità delle relazioni.

Gli appuntamenti della mattina del 24

La giornata prende il via alle 10, all’Auditorium della Chiesa di San Giacomo, con BV Scuole e lo spettacolo Nelson, con Marco Continanza e la regia di Giuseppe Di Bello. Alla stessa ora, al Teatro Verdi di Forlimpopoli, è previsto l’appuntamento con Dario Falbo, dedicato al mondo dei canali web.

Alle 10.30, al Refettorio dei Musei San Domenico, si parlerà invece del territorio con La gentilezza del nostro territorio, incontro dedicato alla presentazione del Piano Territoriale di Area Vasta.

Alle 11, alla Fabbrica delle Candele, saranno invece gli studenti del Liceo Morgagni a essere protagonisti con la performance Gentilezza – atto di rivoluzione.

Il pomeriggio

Nel corso del pomeriggio il programma prosegue con “Genitori in Level Up”, “Beyond Healthcare”, “Grazie mille!” e “Cantieri aperti”, insieme agli altri incontri e laboratori distribuiti nei diversi spazi del Festival.

La giornata propone quindi occasioni di confronto su temi diversi ma legati dal filo conduttore di questa XVII edizione, dedicata alla “Rivoluzione della Gentilezza”: dalla cura delle relazioni alla città, dalla scuola alla cultura, fino ai cambiamenti della società.

In serata torna anche il Silent Cinema, la formula che permette di assistere alle proiezioni attraverso cuffie wireless.

Uno sguardo alla mattina del 25 settembre

Il programma proseguirà poi venerdì 25 settembre. Alle 10, all’Auditorium della Chiesa di San Giacomo, per BV Scuole, sarà protagonista Matteo Saudino, conosciuto anche come BarbaSophia, con Anime fragili. Filosofo, insegnante e divulgatore, Saudino incontrerà ragazze e ragazzi per portare la riflessione filosofica a confronto con fragilità, inquietudini e domande delle nuove generazioni.

La XVII edizione del Festival del Buon Vivere, in programma a Forlì dal 17 al 27 settembre, è dedicata alla “Rivoluzione della Gentilezza”.