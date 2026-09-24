Spacca la vetrina di un negozio con un martello e ruba in un bar: arrestato un 20enne a Cervia

Un 20enne di origini straniere, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, con l’accusa di furto aggravato. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Ravenna.

L’intervento è scattato dopo una chiamata al 112 da parte di un cittadino che aveva segnalato la presenza di una persona incappucciata intenta a colpire con un martello la vetrina di un negozio di calzature a Cervia. Arrivati sul posto, i militari hanno riscontrato i danni alla vetrina, verificando però che dal negozio non era stato portato via nulla.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona hanno poi consentito ai Carabinieri di ricostruire quanto sarebbe accaduto poco prima. Secondo gli accertamenti, lo stesso giovane si sarebbe introdotto in un bar poco distante, dal quale erano stati rubati alcune bottiglie di alcolici e il registratore di cassa.

Sono quindi scattate le ricerche e una pattuglia ha individuato e fermato il 20enne nei pressi di un bar lungo la Statale 16. Durante la perquisizione i militari hanno trovato in suo possesso un martello frangivetro, un cutter, una bomboletta di spray al peperoncino e diversi attrezzi da scasso. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.