Tempo di funghi: sedi e orari degli Sportelli Micologici dell’Ausl Romagna dal 1 ottobre 2026

Con l’arrivo del periodo più intenso per la raccolta dei funghi, l’Ausl rafforza il servizio di controllo rivolto ai cittadini. A partire dal 1° ottobre sarà infatti ampliata l’operatività della rete degli sportelli micologici, dove tecnici qualificati saranno a disposizione per verificare gratuitamente i funghi raccolti e contribuire a prevenire i rischi legati al consumo di specie non commestibili o potenzialmente tossiche.