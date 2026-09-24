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Tempo di funghi: sedi e orari degli Sportelli Micologici dell’Ausl Romagna dal 1 ottobre 2026
Con l’arrivo del periodo più intenso per la raccolta dei funghi, l’Ausl rafforza il servizio di controllo rivolto ai cittadini. A partire dal 1° ottobre sarà infatti ampliata l’operatività della rete degli sportelli micologici, dove tecnici qualificati saranno a disposizione per verificare gratuitamente i funghi raccolti e contribuire a prevenire i rischi legati al consumo di specie non commestibili o potenzialmente tossiche.
Una risorsa chiave di prevenzione sanitaria, indispensabile per vivere la raccolta in sicurezza e scongiurare i pericoli legati al consumo di specie tossiche e velenose, le cui conseguenze possono rivelarsi estremamente gravi.
“Solo una corretta determinazione delle specie fungine effettuata da personale Esperto Micologo – ricorda il dottor Silvio Cantori, Coordinatore dell’Ispettorato Micologico dell’Ausl Romagna – può scongiurare una qualsiasi intossicazione da funghi. È pertanto sempre opportuno sottoporre i funghi raccolti, o ricevuti in regalo, al controllo degli esperti dell’Ispettorato micologico”.
Sedi, giorni ed orari di apertura degli Sportelli Micologici in Romagna:
Sportelli Ambito di Ravenna:
• Ravenna, Via Fiume Abbandonato,134, il Lunedì e Venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 11,00
• Bagnacavallo, Via Vittorio Veneto, 8 , il Venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00
• Faenza, Via Zaccagnini, 22, il Lunedì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00
Sportelli Ambito di Cesena:
Cesena Via Marino Moretti, 99, il Lunedì, dalle ore 08,30 alle ore 10,00
Sportelli Ambito di Forlì:
Forlì, Via della Rocca, 19, il Lunedì, dalle ore 08,30 alle ore 12,30
Sportelli Ambito di Rimini:
• Rimini Via Flaminia (ingresso posteriore ospedale di Rimini),il Lunedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, e il Venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 11,00
• Riccione Via Sicilia, 55, il Giovedì, dalle ore 09,00 alle ore 11,00
• Novafeltria Piazza Bramante, 10, il Lunedì e Venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 09,00
• Montecopiolo, Piazza San Michele Arcangelo, 7, il Lunedì, dalle ore 09,30 alle ore 10,30
Ulteriori informazioni sugli ispettorati micologici dell’Ausl e sulla raccolta sicura dei funghi sono consultabili al link: https://www.auslromagna.it/servizi/dove-controllare-funghi