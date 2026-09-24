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Tempo di funghi: sedi e orari degli Sportelli Micologici dell’Ausl Romagna dal 1 ottobre 2026

24 settembre 2026 | 12:10
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di R. R.

R. R.

Tempo di funghi: sedi e orari degli Sportelli Micologici dell’Ausl Romagna dal 1 ottobre 2026
Immagine di repertorio.

Con l’arrivo del periodo più intenso per la raccolta dei funghi, l’Ausl rafforza il servizio di controllo rivolto ai cittadini. A partire dal 1° ottobre sarà infatti ampliata l’operatività della rete degli sportelli micologici, dove tecnici qualificati saranno a disposizione per verificare gratuitamente i funghi raccolti e contribuire a prevenire i rischi legati al consumo di specie non commestibili o potenzialmente tossiche.

Una risorsa chiave di prevenzione sanitaria, indispensabile per vivere la raccolta in sicurezza e scongiurare i pericoli legati al consumo di specie tossiche e velenose, le cui conseguenze possono rivelarsi estremamente gravi.

“Solo una corretta determinazione delle specie fungine effettuata da personale Esperto Micologo – ricorda il dottor Silvio Cantori, Coordinatore dell’Ispettorato Micologico dell’Ausl Romagna – può scongiurare una qualsiasi intossicazione da funghi. È pertanto sempre opportuno sottoporre i funghi raccolti, o ricevuti in regalo, al controllo degli esperti dell’Ispettorato micologico”.

Sedi, giorni ed orari di apertura degli Sportelli Micologici in Romagna:

Sportelli Ambito di Ravenna:

• Ravenna, Via Fiume Abbandonato,134, il Lunedì e Venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 11,00

• Bagnacavallo, Via Vittorio Veneto, 8 , il Venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00

• Faenza, Via Zaccagnini, 22, il Lunedì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00

Sportelli Ambito di Cesena:

Cesena Via Marino Moretti, 99, il Lunedì, dalle ore 08,30 alle ore 10,00

Sportelli Ambito di Forlì:

Forlì, Via della Rocca, 19, il Lunedì, dalle ore 08,30 alle ore 12,30

Sportelli Ambito di Rimini:

• Rimini Via Flaminia (ingresso posteriore ospedale di Rimini),il Lunedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, e il Venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 11,00

• Riccione Via Sicilia, 55, il Giovedì, dalle ore 09,00 alle ore 11,00

• Novafeltria Piazza Bramante, 10, il Lunedì e Venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 09,00

• Montecopiolo, Piazza San Michele Arcangelo, 7, il Lunedì, dalle ore 09,30 alle ore 10,30

Ulteriori informazioni sugli ispettorati micologici dell’Ausl e sulla raccolta sicura dei funghi sono consultabili al link: https://www.auslromagna.it/servizi/dove-controllare-funghi