Una piantina di ulivo per aiutare i bambini nelle emergenze: l’Unicef torna nelle piazze di Ravenna

Dal 26 settembre al 2 ottobre anche a Ravenna arriva la campagna Unicef “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere”. Grazie alla presenza dei volontari, con una donazione minima di 15 euro sarà possibile ricevere una piantina di ulivo accompagnata da una shopper bag Unicef in cotone. I fondi raccolti contribuiranno a sostenere gli interventi dell’organizzazione a favore dei bambini più vulnerabili nel mondo.

A Ravenna il primo appuntamento sarà sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, al chiosco edicola di piazza del Popolo. La presenza dell’Unicef nello stesso punto proseguirà fino al 1° ottobre nelle ore del mattino.

La campagna si intreccerà inoltre con le iniziative per la Festa dei Nonni. Martedì 29 settembre alle 17 i volontari saranno al Circolo Portoncino, in via Portoncino 4, mentre mercoledì 30 settembre e venerdì 2 ottobre, nel pomeriggio, l’ulivo dell’Unicef sarà disponibile al Circolo Le Rose, in via Sant’Alberto 73.

La scelta dell’ulivo richiama i valori della pace e della capacità di resistere alle difficoltà, in un momento in cui, sottolinea Unicef, milioni di bambini sono coinvolti in crisi umanitarie provocate da conflitti, cambiamenti climatici, povertà, malnutrizione e malattie.