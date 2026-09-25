Bagnacavallo, Cristiano Godano e Telmo Pievani al Teatro Goldoni per parlare di acqua e clima

Musica, parole e scienza si incontrano per parlare di acqua e cambiamento climatico. Martedì 29 settembre alle 18.30 il Teatro Goldoni di Bagnacavallo ospiterà Cristiano Godano, voce dei Marlene Kuntz, e il filosofo della scienza Telmo Pievani, protagonisti di Canto d’acqua, reading musicale inserito nella seconda edizione di ACQUA, la rassegna promossa da ATER Fondazione nei nove Comuni della Bassa Romagna.

L’appuntamento arriva mentre a Bagnacavallo è ancora in corso la Festa di San Michele e rappresenta la seconda tappa della rassegna, inaugurata il 19 settembre a Sant’Agata sul Santerno. Fino al 19 novembre sono nove gli appuntamenti in programma tra spettacoli, concerti e incontri con artisti, esperti e studiosi, nei Comuni di Sant’Agata sul Santerno, Bagnacavallo, Cotignola, Massa Lombarda, Bagnara di Romagna, Conselice, Alfonsine, Fusignano e Lugo.

In Canto d’acqua Godano e Pievani affrontano il tema dell’acqua attraverso due linguaggi diversi che si incontrano: la musica e la parola da una parte, la divulgazione scientifica dall’altra.

L’acqua diventa il punto di partenza per parlare delle trasformazioni ambientali e delle sfide legate al cambiamento climatico, ma anche delle possibili strade per il futuro: dalle energie rinnovabili alle comunità solidali, dalle aree marine protette alla biodiversità e alle nuove tecnologie.

Lo spettacolo parte inoltre dal rapporto antico tra l’acqua e le società umane. Da sempre elemento indispensabile alla vita e allo sviluppo delle civiltà, l’acqua porta con sé anche il rischio della distruzione, come hanno ricordato negli ultimi anni anche gli eventi alluvionali che hanno colpito duramente la Bassa Romagna.

La rassegna ACQUA nasce infatti anche dal rapporto con territori e comunità che hanno vissuto direttamente gli effetti delle alluvioni. L’obiettivo è affrontare il tema attraverso linguaggi diversi, mettendo in dialogo cultura, scienza e arte.

Canto d’acqua è realizzato da Cristiano Godano e Telmo Pievani, che dal 2024 portano insieme questo progetto in tournée. L’iniziativa rientra nel calendario di Atlante delle Rive, progetto dedicato alle acque ideato da Marco Paolini per La Fabbrica del Mondo.

Biglietti

Il biglietto per lo spettacolo costa 5 euro. È possibile acquistarlo online oppure alla biglietteria del Teatro Goldoni a partire da un’ora prima dell’inizio.