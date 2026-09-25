Bagnacavallo. “Donne in Cammino”: oltre cento partecipanti lungo il Naviglio

Oltre cento persone hanno partecipato mercoledì 23 settembre a “Donne in Cammino”, la passeggiata organizzata nell’ambito della “Wellness Week” dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri di Villanova, dal centro sociale “Il Senato” di Villanova e dal Comune di Bagnacavallo, con il coinvolgimento di numerose realtà associative, fra cui il Consiglio di zona di Villanova, e il patrocinio dell’Università di Bologna.

Le persone partecipanti, provenienti da Bagnacavallo e da numerosi centri del territorio, anche fuori provincia, hanno percorso il tratto alberato lungo il canale Naviglio fino al Molino Quercioli, dove la serata si è conclusa con un momento conviviale.