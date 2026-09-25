Cervia a Jelenia Góra, un albero celebra i 50 anni di gemellaggio. Nuove collaborazioni tra le scuole

Cervia torna a Jelenia Góra, città polacca gemellata dal 1976, rafforzando un rapporto che il prossimo anno raggiungerà il traguardo dei cinquant’anni. L’occasione è stata il Festival delle Luci, uno degli eventi più importanti della Bassa Slesia, capace di richiamare migliaia di visitatori e di offrire alla città romagnola anche una vetrina per la promozione turistica.

A rappresentare Cervia sono stati l’assessore Samuele De Luca e la presidente dell’Associazione gemellaggi Cervia&Friends, Alessia Medri, docente dell’IIS “Tonino Guerra”. La delegazione è stata accolta dal sindaco di Jelenia Góra Jerzy Łużniak e dalla comunità locale.

Tra i momenti più significativi della visita, la piantumazione di un albero commemorativo nel Parco Kościuszko, dove sono presenti allestimenti dedicati alle città gemellate. L’albero, messo a dimora da Łużniak e De Luca, celebra i 50 anni del gemellaggio tra Cervia e Jelenia Góra.

Il soggiorno ha avuto anche un’importante componente dedicata ai giovani. La delegazione ha visitato l’Istituto Superiore di Alimentazione, Architettura e Agraria, che da anni collabora alla progettazione e alla realizzazione degli allestimenti floreali di Cervia Città Giardino.

L’incontro ha permesso di porre le basi per future collaborazioni con gli studenti dell’IIS “Tonino Guerra” di Cervia, con l’obiettivo di sviluppare scambi tra i ragazzi delle due città e nuove occasioni di crescita culturale.

«Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento delle nuove generazioni – sottolinea De Luca –. Per questo guardiamo con fiducia all’avvio di nuove collaborazioni tra le scuole di Cervia e di Jelenia Góra: investire nei giovani significa dare un futuro concreto al nostro gemellaggio».

Il Festival delle Luci ha consentito alla delegazione cervese di incontrare anche i rappresentanti di altre città gemellate con Jelenia Góra: Erftstadt, in Germania, Tyler, in Texas, e Ternopil, in Ucraina. Quest’ultima ha già partecipato a quattro edizioni di Cervia Città Giardino.

La trasferta è stata inoltre utilizzata per promuovere Cervia sul mercato turistico polacco, attraverso la distribuzione di materiale dedicato al territorio. Un mercato che continua a rivestire un ruolo importante: dall’inizio dell’anno fino a luglio, i turisti provenienti dalla Polonia hanno totalizzato a Cervia 31.756 presenze, il 3,71% in più rispetto al 2025. La Polonia rappresenta il terzo bacino estero di provenienza, dopo Germania e Svizzera.

Il legame tra le due città è visibile anche in modo permanente a Jelenia Góra. Nella località termale di Cieplice, in “Ulica Cervi” (Via Cervia), si trova infatti una scultura raffigurante il cervo, simbolo condiviso dalle due città, collocata in una zona di particolare interesse turistico.