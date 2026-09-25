Cervia, discutono vicino ai binari durante il passaggio dei treni: soppresso un convoglio per Rimini

Una discussione animata vicino ai binari, durante il transito dei treni, ha richiesto l’intervento della Polizia Locale alla stazione ferroviaria di Cervia e ha portato alla soppressione di un convoglio diretto a Rimini. È successo nel pomeriggio di giovedì 24 settembre, intorno alle 17, quando gli agenti sono stati allertati per la presenza di due persone che si trovavano lungo i binari, esponendosi a un grave rischio per la propria incolumità.