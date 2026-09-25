Cervia, discutono vicino ai binari durante il passaggio dei treni: soppresso un convoglio per Rimini
Una discussione animata vicino ai binari, durante il transito dei treni, ha richiesto l’intervento della Polizia Locale alla stazione ferroviaria di Cervia e ha portato alla soppressione di un convoglio diretto a Rimini. È successo nel pomeriggio di giovedì 24 settembre, intorno alle 17, quando gli agenti sono stati allertati per la presenza di due persone che si trovavano lungo i binari, esponendosi a un grave rischio per la propria incolumità.
Gli agenti, intervenuti d’urgenza, hanno individuato due giovani sulla passerella centrale della stazione. In quel momento il treno numero 559, diretto a Rimini, si trovava fermo in stazione in attesa di ripartire. Sul posto è arrivato anche il personale sanitario del 118.
Durante le successive operazioni di identificazione, uno dei due ragazzi avrebbe fornito agli agenti generalità false. Gli operatori sono però riusciti a risalire alla sua reale identità.
La presenza dei due giovani e i disordini verificatisi in stazione hanno avuto conseguenze anche sulla circolazione ferroviaria: il treno 559 è stato soppresso, determinando un’interruzione del regolare servizio.
Al termine dell’intervento, a entrambi i giovani è stata contestata la violazione dell’articolo 340 del Codice penale, relativo all’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Per uno dei due è stata inoltre contestata la violazione dell’articolo 495 del Codice penale, per la falsa dichiarazione sulla propria identità a un pubblico ufficiale.