E45, Land Rover rubata a Ravenna inseguita dai carabinieri. Alla guida un quindicenne, arrestato

Una Land Rover rubata a Ravenna è stata intercettata dai carabinieri mentre percorreva la E45 a forte velocità. Alla guida c’era un quindicenne, che secondo quanto ricostruito dai militari non si è fermato all’alt intimato all’altezza di Città di Castello e ha tentato la fuga lungo la strada statale.

L’inseguimento è proseguito per alcuni chilometri, fino all’uscita di Umbertide, dove il ragazzo è stato fermato dai carabinieri dopo aver opposto resistenza. Due militari hanno riportato lievi lesioni. Durante la fuga, il veicolo ha anche speronato un’Audi A3, condotta da una giovane che è rimasta illesa.

Le verifiche successive hanno permesso di accertare che la Land Rover era stata sottratta a un autosalone di Ravenna. Anche la targa presentava delle anomalie: quella applicata al veicolo era stata fissata sopra quella originale mediante un adesivo.

Durante il controllo i carabinieri hanno inoltre sequestrato al ragazzo, che avrebbe già diversi precedenti di polizia, numerosi adesivi riproducenti targhe automobilistiche e un telefono cellulare. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.