Festa dello Sport, a Cervia un weekend con le associazioni e la Camminata della salute

Sabato 26 e domenica 27 settembre torna a Cervia la Festa dello Sport, giunta alla 14ª edizione e organizzata dalla Consulta dello Sport del Comune.

Il Centro Sportivo Liberazione di via Pinarella ospiterà le associazioni aderenti alla Consulta, che presenteranno le proprie attività attraverso prove, dimostrazioni ed esibizioni rivolte ad adulti e bambini. L’obiettivo è far conoscere le diverse discipline praticate sul territorio e incentivare sani stili di vita.

A promuovere la manifestazione è la Consulta dello Sport, che coordina il rapporto tra le realtà sportive locali e l’Amministrazione comunale e offre alle associazioni anche consulenza contabile e legale, corsi di aggiornamento e informazioni sugli aspetti giuridici e fiscali della loro attività.

«La Festa dello Sport è prima di tutto il risultato dell’impegno e della passione delle associazioni sportive del nostro territorio – sottolinea il presidente della Consulta dello Sport Marco Casetti –. Sono loro, con il lavoro quotidiano di istruttori, dirigenti e volontari, a rendere possibile questa manifestazione e a offrire a bambini, ragazzi e famiglie l’opportunità di conoscere e praticare tante discipline diverse».

Proprio i bambini saranno tra i principali protagonisti del weekend. Partecipando alle attività potranno raccogliere i timbri delle discipline sperimentate su un’apposita scheda e, una volta completata, ricevere un gadget come ricordo della Festa.

«Le associazioni sportive svolgono ogni giorno un prezioso lavoro educativo, che va ben oltre la pratica sportiva – aggiunge il vicesindaco e assessore allo Sport Gianni Grandu –. Attraverso lo sport insegnano ai nostri bambini e ragazzi valori importanti come il rispetto, la collaborazione, l’impegno e la capacità di stare insieme».

Un appuntamento specifico sarà dedicato al benessere. Domenica 27 settembre alle 9.30, dal Centro Sportivo Liberazione, partirà la “Camminata della salute”, organizzata con il supporto dell’Ausl Romagna e dei gruppi di cammino del territorio: Cervia Sala Malva, Cervia Bell’Italia-Cervia Cammina, Nordic Walking Cervia e Gruppo di cammino Castiglione.

La Festa dello Sport aderisce inoltre alla Wellness Week, iniziativa nazionale promossa dalla Wellness Foundation e dalla Regione Emilia-Romagna e dedicata alla diffusione di stili di vita sani e dell’attività fisica.