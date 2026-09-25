“Insieme: mano nella mano”, presentata a Ravenna la seconda edizione con Mirko Casadei

È stata presentata venerdì 25 settembre, nella sede ravennate dell’Istituto Oncologico Romagnolo di via Salara, la seconda edizione di “Insieme: mano nella mano”, la serata di musica, danza e solidarietà che venerdì 9 ottobre porterà al Teatro Rasi Mirko Casadei con la POPular Folk Orchestra e numerosi altri artisti. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà destinato a sostenere i progetti di Pet Therapy dello IOR.

Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati il programma della manifestazione e le finalità del progetto. All’incontro hanno preso parte Mario Pretolani, vicepresidente dello IOR e consigliere referente per il territorio di Ravenna; Pericle Stoppa, presidente di Capit Ravenna; Nicola Grandi, del direttivo di Ravenna Centro Storico APS; Alessandro Braga, che condurrà lo spettacolo; Nakia Gardini e Maicol Valgiusti, rispettivamente presidente e vicepresidente di Consar.

L’appuntamento con “Insieme: mano nella mano” è fissato per venerdì 9 ottobre alle 21 al Teatro Rasi di Ravenna. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Amici della Capit APS in collaborazione con Ravenna Centro Storico APS e Ravenna Ballet Studio e punta a trasformare lo spettacolo in uno strumento concreto di sostegno alle persone impegnate in un percorso di cura oncologica.

L’intero incasso finanzierà infatti gli Interventi Assistiti con gli Animali promossi dall’Istituto Oncologico Romagnolo insieme agli esperti di Dog Galaxy di Forlì. Il servizio è attivo dal 2017 nell’Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini ed è stato successivamente sviluppato negli Hospice di Ravenna, Faenza, Lugo e Rimini.

La presenza degli animali, all’interno di percorsi condotti da personale specializzato, offre ai pazienti momenti di relazione, serenità e sollievo. “La Pet Therapy rientra a pieno titolo nei percorsi di umanizzazione delle cure – ha sottolineato Pretolani –. Per i bambini dell’Oncoematologia Pediatrica rappresenta una finestra di gioco capace di attenuare l’impatto delle terapie più invasive, mentre negli Hospice l’animale porta calore e sollievo silenzioso”.

Protagonista della serata sarà Mirko Casadei con la POPular Folk Orchestra, formazione che porta avanti rinnovandola la tradizione musicale della famiglia Casadei. Al Teatro Rasi si esibiranno anche gli allievi del Ravenna Ballet Studio, diretto da Cinzia Di Pizio, con coreografie che spazieranno dalla danza classica a quella contemporanea.

Ad arricchire il programma saranno quattro ospiti musicali: la cantautrice Ludovica Amati, il sassofonista Andrea Poltronieri, conosciuto come “Poltrosax”, la vocalist Vanessa Vaccari e il tastierista, arrangiatore e produttore Nabuk. La conduzione sarà affidata ad Alessandro Braga, con la regia di Roberto Vecchi e il coordinamento generale di Simone Ortolani.

“Fondere l’espressione artistica con la solidarietà e l’ascolto di chi vive una condizione di sofferenza rappresenta il cuore pulsante dell’impegno civico del nostro territorio”, ha dichiarato il presidente di Capit Ravenna, Pericle Stoppa.