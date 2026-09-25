LA BCC premiata a Parigi da BCC Vita per il business assicurativo Vita

Riconoscimento a Parigi per LA BCC ravennate, forlivese e imolese, premiata da BCC Vita come “Eccellenza” nel business assicurativo Vita per il 2025. La banca ha ricevuto il riconoscimento nell’ambito della prima edizione dell’iniziativa organizzata dalla compagnia, nella sede parigina di BNP Paribas Cardif.

Il premio colloca LA BCC tra le BCC di maggiori dimensioni del Gruppo Bancario Iccrea premiate per i risultati raggiunti nel settore assicurativo Vita nel corso del 2025.

La cerimonia è stata anche l’occasione per un seminario dedicato ad alcuni temi economici di attualità. Docenti universitari e giornalisti del settore economico hanno affrontato, in particolare, la situazione geopolitica, l’educazione finanziaria e la finanza comportamentale.

“Questo importante traguardo consolida la nostra forte partnership con BCC Vita, con la quale lavoriamo ogni giorno fianco a fianco per offrire soluzioni sempre più qualificate e cucite su misura per le reali esigenze dei clienti – dichiara Maurizio Martini, Responsabile del Servizio Personal LA BCC –. LA BCC, banca del territorio, pone al centro della sua attività e dei suoi valori i Soci ed i clienti. A questi ultimi va il nostro più caloroso ringraziamento per la fiducia che ci accordano ogni giorno”.

A ritirare il riconoscimento sono stati Maurizio Martini, Responsabile del Servizio Personal, insieme a Sara Neri e Mattia Onorevoli, entrambi gestori Personal. Per il Servizio Private era presente Gabriele Contini.