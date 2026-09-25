L’ambasciatrice del Venezuela in visita al Porto di Ravenna: confronto su nuovi scambi commerciali

L’ambasciatrice del Venezuela in Italia, Maria Elena Uzzo, ha visitato il Porto di Ravenna il 22 settembre, in un incontro con l’Autorità di Sistema Portuale e le istituzioni locali dedicato alle possibili prospettive di cooperazione tra lo scalo ravennate e i porti venezuelani.

Uzzo ha incontrato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Francesco Benevolo, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, il comandante della Capitaneria di Porto Maurizio Tattoli e rappresentanti della Regione Emilia-Romagna. Successivamente ha visitato il porto in navigazione lungo il canale Candiano, a bordo di una motovedetta della Capitaneria.

Al centro del confronto le relazioni commerciali già esistenti tra Italia e Venezuela e le possibilità di sviluppare nuovi scambi e investimenti. L’ambasciatrice ha poi incontrato alcuni rappresentanti della comunità portuale ravennate, interessati ad approfondire le opportunità di collaborazione con il Paese sudamericano.