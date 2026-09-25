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L’ambasciatrice del Venezuela in visita al Porto di Ravenna: confronto su nuovi scambi commerciali
L’ambasciatrice del Venezuela in Italia, Maria Elena Uzzo, ha visitato il Porto di Ravenna il 22 settembre, in un incontro con l’Autorità di Sistema Portuale e le istituzioni locali dedicato alle possibili prospettive di cooperazione tra lo scalo ravennate e i porti venezuelani.
Uzzo ha incontrato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Francesco Benevolo, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, il comandante della Capitaneria di Porto Maurizio Tattoli e rappresentanti della Regione Emilia-Romagna. Successivamente ha visitato il porto in navigazione lungo il canale Candiano, a bordo di una motovedetta della Capitaneria.
Al centro del confronto le relazioni commerciali già esistenti tra Italia e Venezuela e le possibilità di sviluppare nuovi scambi e investimenti. L’ambasciatrice ha poi incontrato alcuni rappresentanti della comunità portuale ravennate, interessati ad approfondire le opportunità di collaborazione con il Paese sudamericano.
L’incontro, secondo quanto riferito dall’Autorità Portuale, punta ad avviare un percorso di cooperazione istituzionale ed economica che potrebbe coinvolgere in futuro anche gli ambiti culturale e turistico