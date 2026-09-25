Lavezzola, nuova pavimentazione per la palestra della Stoppani: lavori da 60mila euro

Partiranno lunedì 28 settembre i lavori di manutenzione straordinaria nella palestra delle scuole secondarie “Stoppani” di Lavezzola , dove sarà completamente rifatta la pavimentazione sportiva. L’intervento, approvato in linea tecnica dall’Amministrazione comunale, prevede un investimento di circa 60mila euro , interamente a carico del gestore dell’impianto.

La vecchia superficie sarà sostituita con un pavimento in Pvc di ultima generazione, di colore azzurro nella tonalità “Skyblue”, certificato Fiba. Sulla nuova pavimentazione saranno tracciate le linee regolamentari dei campi da volley e basket.