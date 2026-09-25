Lavezzola, nuova pavimentazione per la palestra della Stoppani: lavori da 60mila euro
Partiranno lunedì 28 settembre i lavori di manutenzione straordinaria nella palestra delle scuole secondarie “Stoppani” di Lavezzola, dove sarà completamente rifatta la pavimentazione sportiva. L’intervento, approvato in linea tecnica dall’Amministrazione comunale, prevede un investimento di circa 60mila euro, interamente a carico del gestore dell’impianto.
La vecchia superficie sarà sostituita con un pavimento in Pvc di ultima generazione, di colore azzurro nella tonalità “Skyblue”, certificato Fiba. Sulla nuova pavimentazione saranno tracciate le linee regolamentari dei campi da volley e basket.
I lavori sul pavimento dureranno una decina di giorni. L’intervento sarà poi completato a metà ottobre con l’installazione di un nuovo impianto professionale da pallacanestro, modello “Torri”, certificato Fiba e Tüv. Le strutture saranno richiudibili a parete, in modo da ottimizzare gli spazi della palestra.
L’investimento sarà sostenuto interamente dalla Asd Libertas Ghepard Calcio 1974, società concessionaria dell’impianto. L’intervento era già previsto nell’ambito della gara per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali, aggiudicata dalla società.
«Questo importante miglioramento della palestra sarà a costo zero per le casse comunali – sottolinea il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi –. Questo si deve all’adozione della formula della concessione degli impianti con accordo per investimenti migliorativi».
Secondo il sindaco, il sistema consente di creare «una sinergia virtuosa tra pubblico e privato, che valorizza i beni del Comune senza gravare sulle tasche della cittadinanza e coinvolge pienamente le società nella gestione dei beni comunali».