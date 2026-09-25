Mostra “Visioni di Moda” a Russi, aperture su appuntamento fino al 30 novembre

La mostra “Visioni di moda. Figura e figurini di Giancarlo Utili” non chiude i battenti. Dopo la conclusione delle aperture ufficiali, inizialmente fissata al 21 settembre, l’esposizione allestita a Palazzo San Giacomo di Russi resterà infatti visitabile fino al 30 novembre su appuntamento.

La decisione arriva dopo le numerose richieste ricevute dagli organizzatori e dopo un’affluenza che ha superato i 2.500 visitatori. La possibilità di prolungare la visita è stata pensata anche per scuole e gruppi che non hanno ancora avuto l’occasione di vedere l’esposizione.

“Questa decisione – spiegano i curatori – nasce dall’elevato interesse suscitato dall’evento, la cui conclusione era inizialmente prevista per il 21 settembre, e dalle numerose richieste ricevute, con l’obiettivo di offrire a chi non ha ancora avuto l’opportunità di visitarla, così come alle scuole e ai gruppi interessati, una ulteriore possibilità di fruizione”.

Negli ultimi giorni di apertura ufficiale è stato inoltre premiato il 2.000° visitatore, Marco Castellani, che ha ricevuto una delle cornici originali con la stampa del figurino scelto come immagine simbolo della manifestazione.

La mostra è dedicata all’arte dei figurini di Giancarlo Utili, con un percorso che permette di conoscere la creatività dell’artista e il suo contributo al mondo della moda e del costume.