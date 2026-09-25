Oltre 160 persone a passeggio per Ravenna: si chiude la stagione di Turbe da Passeggio

Si è chiusa con 80 partecipanti la stagione 2026 di Turbe da Passeggio a Ravenna. Mercoledì 23 settembre si è svolto il terzo e ultimo appuntamento dell’anno organizzato da Turbe Giovanili APS, portando a oltre 160 il numero complessivo delle persone coinvolte nelle tre passeggiate.

L’ultima serata, dedicata al tema dei rapporti internazionali, è partita da Porta Adriana e ha attraversato la città insieme a ESN Ravenna e a diverse realtà del territorio, per concludersi al Mercato Coperto con un buffet e la consegna a ogni partecipante di uno “sticker del turbamento”.

Turbe da Passeggio propone una formula che combina il cammino attraverso gli spazi della città con momenti di confronto e incontri con associazioni e altre realtà locali, con l’obiettivo di creare occasioni di socialità, conoscenza e scambio.

Per l’ultimo appuntamento ravennate del 2026 hanno partecipato Ravenna Welcome Talents, Variazioni per Ammutinamenti di Cantieri Danza APS, Nerval Teatro, Linea Rosa Ravenna, Via Marconi – A Student Place, Centro Giovani Quake e NOW Gym h24 Ravenna.

La passeggiata ha chiuso un percorso che, nei tre appuntamenti organizzati durante l’anno, ha coinvolto complessivamente oltre 160 persone. Alle prime due iniziative avevano preso parte anche realtà come Spotted Ravenna, Dedalo, Spasso in Ravenna ed ESN Ravenna.